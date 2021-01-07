نجوى فؤاد تطالب بالدعاء لـ فيفي عبده: دموعي بتنزل عشانها

طلبت الفنانة نجوى فؤاد، من الجميع الدعاء للفنانة فيفي عبده، حتى تتماثل للشفاء وتتجاوز الوعكة الصحية التر تمر بها في الفترة الأخيرة.

وقالت نجوى فؤاد، لـ«الوطن»: ياريت الكل يقوم بالدعاء للفنانة فيفي عبده وأن تتجاوز المحنة الصحية التي تعرضت لها «اسمها الحقيقي عطيات.. ربنا يشفيها فيفي عبده.. عطيات بنت حوا وآدم وتقوم بالسلامة».

جواها حاجة حلوة ست مجاملة وجدعة

وأشارت نجوى فؤاد، إلى أنها تتواصل باستمرار مع الفنانة فيفي عبده للاطمئنان عليها «كلمتها يجي 10 مرات، ربنا عالم بحبها إزاي، دموعي بتنزل كل يوم عشانها» متابعة: فيفي الناس مش فهماها، هي من جواها حاجة حلوة أوي أوي، ست معطاءة وجميلة ومجاملة وجدعة وكل حاجة حلوة.

فيفي عبده محبة للحياة بتحب الرقص ودي حاجة بتسعدها

وعن تواجد فيفي عبده على صفحات السوشيال ونشرها فيديوهات راقصة، قالت نجوى فؤاد «فيفي بتحب ترقص، كل واحد عنده حاجة بيحب يعملها عشان تسعده مثلًا يغني أو يرقص، هي مش بتفرض نفسها على حد، لكن بتعمل الحاجة اللي بتحبها وتسعدها، هي محبة للحياة، ومشوارها كان طويل زي حالاتي».

وعن مقولة فيفي عبده «أنا جاية الدنيا أدلع» قالت نجوى فؤاد «وماله حلو، عايزة تدلع نفسها».

حقنة خاطئة سببت لها مشاكل صحية وتخضع لجلسات علاج طبيعي

مايزيد عن 30 يومًا والفنانة فيفي عبده، تعاني من أزمة صحية تسببت في غيابها عن جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كما اعتادت مع متابعيها من خلال نشر فيديوهات راقصة لها، ومخاطبتهم بعباراتها الشهيرة «خمسة مواه.. أيوة بقى ويلا بقى».

وفي الساعات الماضية نشرت فيفي عبده، فيديو لها عبر حسابها على موقع «إنستجرام» كشفت من خلاله عن تناولها أدوية للأعصاب، وحصولها على حقنة بشكل خاطئ لمست عصب ما أثرت على حركتها، وتخضع حاليًا لجلسات العلاج الطبيعي.

وتطرقت فيفي عبده، إلى انتشار فيروس كورونا وقولها «كورونا سببت لي اكتئاب، وزعلانة على أصدقائي وحبايبي العيانين.. متقلقوش راجعة ليكم قريب».