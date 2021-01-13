فيفي عبده عن حجزها بالعناية المركزة: «بعد الشر.. خمسة وخميسة عليا»

نفت الفنانة فيفي عبده، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن تدهور حالتها الصحية وتواجدها بغرفة العناية المركزة من خلال نشر مقطع فيديو لها وهي داخل منزلها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وأكدت الفنانة فيفي عبده، عبر خاصية «استوري» بـ«انستجرام» تحسن حالتها الصحية مؤكدة على أنها أصبحت «زي الفل» وأنها حاليا «متاحة» للرد على رسائل متابعيها عبر «انستجرام» بعد توقفها خلال الفترة الماضية بسبب مرضها.

وكتبت فيفي عبده قائلة: «ياجماعة بسم الله ماشاء الله، خمسة وخميسة عليك يافوفو، آه والله العمر مش بعزقة، أنا برد على اللي بيقول إني في الإنعاش، بعد الشر عليّ، إن شاء الله اللي يكرهني».

ونشرت فيفي عبده فيديو آخر وهى ترتدي «طاقية.. بونيه» يعود لوالدتها معلقة: «لبست بونيه أمي عشان أقولكم إني مبسوطة معاكم، ربنا يشفي مرضى كورونا ويرحم اللي ماتوا ويحفظنا».

غابت عن السوشيال ميديا بسبب مرضها وتناولها حقنة خاطئة

وخلال الشهرين الماضيين،كانت غابت فيفي عبده عن السوشيال ميديا التي اعتادت التواصل من خلالها مع متابعيها ونشر عدد من الفيديوهات لها وهي ترقص، وكانت توجه من خلالها رسائل لجمهورها، بسبب مرضها ومعانتها بعد تناولها أدوية للأعصاب، وحصولها على حقنة بشكل خاطئ لمست عصب ما أثرت على حركتها، وتخضع حاليًا لجلسات العلاج الطبيعي.

ومن أشهر عبارات فيفي عبده على موقع «انستجرام»، والتي اعتاد الجميع على تقليدها سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه منها «خمسة مواه.. خمسة هاوريو.. أيوة بقى ويلا بقى.. أي سوير أنا جاية الدنيا أتدلع».

كانت في مرمى شائعات المرض والوفاة وكذبتها كثيرًا

وكان غياب فيفي عبده عن السوشيال ميديا جعلها في مرمى شائعات المرض والوفاة أكثر من مرة، ومنذ فترة خرجت من خلال مقطع فيديو قالت فيه «أنا بخير ياجماعة بس بالله عليكو بطلوا شائعات، الناس قلقانة عليا، وخايفة جدًا بسبب شائعات أني مش عايشة ومش كويسة، ياجماعة والله أنا عايشة وكويسة وبخير».

«هرجع تاني للرقص وهبهركم زى ماتعودنا» كانت تلك هي الكلمات التي وعدت من خلالها الفنانة فيفي عبده متابعيها بالعودة لهم بعد شفاءها قريبًا والتفاعل معهم كما تعودت معهم.