قبل صرفه بأيام.. خطوات الاستعلام عن معاش «تكافل وكرامة» بالرقم القومي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف معاش شهر يناير 2021 لمستفيدي تكافل وكرامة، خلال الأيام المقبلة.

وكشفت وزارة التضامن، أن الصرف يشمل عددا كبيرا من المستفيدين من نظام «تكافل وكرامة»، حيث يصل إلى مليون و237 ألفا و582 شخصا من مستفيدي «كرامة»، بينما يصل عدد المستفيدين من «تكافل» إلى مليون و175 ألفًا و603 مستفيدين.

ويمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عن معاش «تكافل وكرامة» بالرقم القومي:

1. في البداية عليك الدخول لموقع وزارة التضامن عبر الإنترنت من الرابط هنا

2. اضغط على خيار «خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2021»

3. ثم قم بكتابة الرقم القومي للمستفيد في الخانة المخصصة لذلك.

4. وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة اضغط على عرض النتيجة.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد كشفت عن أن وجود عدد كبير من المستفيدين من نظام الدعم النقدي وهم نحو 14 مليونًا و200 ألف شخص مستفيد، فضلا عن وجود 8 ملايين و400 ألف مسجلين على قاعدة البيانات.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن انتشار فيروس كورونا، أدى إلى زيادة الأعداد، والتي وصلت إلى 411 ألف أسرة على «تكافل وكرامة»، مؤكدة أنَّ موازنة العام المالي 2019-2020 لتكافل وكرامة بلغت 18.5 مليار جنيه.

وصرحت الوزارة أنه في حال الخلاف على قيمة المعاش أو المطالبة به، يمكن للشخص تقديم شكوى إلكترونية عبر موقع «تكافل وكرامة»، دون الذهاب إلى مقر الجهات الحكومية، منعا للتزاحم وتجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ما هو برنامج «تكافل وكرامة»؟

«تكافل وكرامة» هـو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقـته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وخصصت وزارة التضامن حسبما أُعلن عبر موقعها الرسمي، رقما للتواصل لتلقي الاستفسارات والكشاوى، على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680 أو على البريد الإلكترونى للاستقبال والرد على الشكاوى: tk.grievance@moss.gov.eg