وزيرة التضامن: توزيع 3.5 مليون شريحة هاتف لأعضاء «تكافل وكرامة»

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على ميكنة البيانات، وتحتوي على 32 مليون مواطن بكل ظروفه الأسرية، والمنزل الذي يسكن فيه للأشخاص المشاركين في برامج تكافل وكرامة والمعاشات من أجل الدفع في اتجاه الشمول المالي، وتجميع هذه البيانات يتيح للتواصل مع الوزارة، ويوجد سرعة في الأداء من أجل سرعة الاستعلام عن الخدمة أو الشكوى منها، فجائحة كورونا سرعت من استخدام التكنولوجيا وسيتم توزيع 3.5 مليون شريحة خط بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات التي رست عليها المناقصة لتوفير لكل أسرة مشاركة في برنامج تكافل وكرامة خط يتيح بالتواصل معهم والاطمئنان على توفير خدمات مناسبة لهم لتوفير حياة لائقة.

الأسر والوزارة مستفيدين من الأمر

وأَضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هذه التواصل عن بعد، وتوفير المحافظ الإلكترونية، سيعمل على تقليل الاحتكاك مع الموظفين بشكل مباشر، ما يسهل تقديم الخدمة، وعدم التأثير بأي ظروف خارجية، وهذه الخطوط ستفيد الأسر، لأن الأسرة ستصبح من مرتادي التكنولوجيا، ويحدث البيانات الخاصة بالمواطنين أول بأول، والرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم بحكومة البيانات ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت يقوم بجهود تحتاج إلى جزيل الشكر.

الخطوط مجانا للمواطنين

وتابعت: «الخطوط سيتم توزيعها مجانا وسيتم توفير أسعار عروض خاصة لهم مناسبة اجتماعية من أجل استخدام الهاتف ويمكن التمتع بهذه الخدمات من خلال أي تليفون ولا يحتاج إلى تليفون ذكي وهذا تم بالإتفاق مع وزارة الاتصالات من أجل تسهيل الخدمة على المواطنين البسطاء لأن كثير منهم لديه أمية إلكترونية وأحيانا أمية القراءة الكتابة».