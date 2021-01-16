السفير الفلسطيني: 5 آلاف أسير داخل السجون الإسرائيلية

قال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، إننا نريد أكثر من المساعدة الطيبة من المجتمع الدولي، «نريد موقفا ضاغطا من المجتمع الدولي لإنصاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينين والعرب داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية»، مشيرا إلى أنهم اليوم لديهم نحو 5 آلاف أسير وأسيرة داخل السجون الإسرائيلية، فهناك أسرى محكومين، وموقوفون إداريا، وهناك يوميا اعتقالات تتم في القدس والضفة الغربية لأبناء الشعب الفلسطيني.

هناك إهمال طبي تاريخي للمعتقلين في سجون إسرائيل

وأضاف اللوح، خلال حواره في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك أيضا استهتار في الحالة الصحية، وهناك إهمال طبي تاريخي طويل منذ بدء عملية الاعتقال وحتى هذه اللحظة، من قبل إدارة السجون للأسرى والمعتقلين.

220 حالة وفاة داخل السجون الإسرائيلية

وتابع، أنه يوم أمس فقط استشهد مريض شاب أُفرج عنه بمرض السرطان، لافتا إلى أن إسرائيل حتى ترفض الإفراج عن المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة للغاية فيتوفون داخل السجون، واعتقد أن الرقم الآن قد فاق 220 حالة وفاة داخل السجون الإسرائيلية.

إسرائيل ترفض توفير أي مستلزمات طبية للمعتقلين في سجونها

وأشار، إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية حتى الآن ترفض توفير أي مستلزمات طبية ووقائية للأسرى في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، والسجانين الذين يدخلون ويخرجون هم الذين نقلوا الوباء للسجون، مؤكدا على أن هناك إصابات في العديد من السجون واستهتار وإهمال متعمد من إدارة السجون للأسرى، لذلك نحن نطالب من خلال الإعلام المصري والشقيقة الكبرى مصر بإيجاد آليات ضغط عربية ودولية على حكومة إسرائيل من أجل السماح للجان الدولية بالدخول والوصول والتحقيق فيما يجري داخل السجون والإفراج عن الأسري والمعتقلين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وأوضح، أنه كما قال السيد الرئيس أبو مازن، إنه لن نوقع اتفاقا مع إسرائيل إلا بعد الإفراج الكامل عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينين والعرب، بمعنى تبييض السجون، «هناك أسرى ما قبل توقيع اتفاق أوسلو من الداخل من 48 وأعتقد عددهم نحو 31 أسير في مقدمتهم الأسير كريم يونس الذي دخل في عامه الـ 39 سنة معتقل في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وهناك أعداد كبيرة تجاوزوا الـ30 عاما في الاعتقال ونطلق عليهم جينيرالات الصبر».