9 معلومات عن «شاومينج» قبل طرحه في موسم رأس السنة

يستعد أبطال فيلم «شاومينج» لطرح أحدث الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الذي حققه فيلم «وقفة رجالة» بدور العرض منذ طرحه، وفي التقرير التالي نعرض أبرز المعلومات عن الفيلم قبل طرحه :-

- يتناول الفيلم ظاهرة الغش في الثانوية العامة بين مجموعة من الشباب خلال مرحلة الثانوية العامة، حيث يظهر الغش الإلكتروني بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف باسم «شاومينج بيغشش ثانوية عامة».

تصنيف الفيلم جمهور عام

- حصل الفيلم على تصنيف جمهور عام من الرقابة، حيث أنه يناسب جميع الأعمار.

- الفيلم يدور في إطار كوميدي اجتماعي.

- استغرق تصوير الفيلم ما يقرب من 3 أشهر، حتى دخوله مرحلة المونتاج والمكساج، ليكون جاهزا للعرض مباشرة في السينمات .

التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للمخرج شادي أبو شادي

- يعتبر الفيلم التجربة الإخراجية السينمائية الأولي للمخرج شادي أبو شادي، حيث أنه أخرج عددا من الأعمال الدرامية المهمة منها، «بنت القبائل، خلف الله، الوسواس».

- تعتبر التجربة الأولى للمؤلف أشرف حسني، حيث قدم سيناريو وحوار لفيلم «إنت إيه»، وشارك في كتابة مسلسل «الشريط الأحمر».

- العمل يعتبر بطولة مشتركة بين النجوم أبرزهم بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، سامي مغاوري.

- الفيلم يضم عددا من الوجوه الشابة الفنية أبرهم، طاهر أبو ليلة، سارة درزاوي نجمة مسرح مصر، بالاضافة غلى يوسف خليفة، سعاد القاضي .

- يعتبر العمل الثاني الذي يتم طرحه بموسم رأس السنة الميلادية الجديدة، بعد نجاح فيلم «ريما» و«وقفة رجالة».

فيلم «شاومينج» يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم: صلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامي مغاوري وأحمد حلاوة وحامد الشراب وتوني ماهر وأحمد سلطان وسارة درزاوي وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجي ويوسف حسام ومحمود فارس ويوسف وليد يوسف ومحمد حسني وسعاد القاضي، من إنتاج أيمن يوسف.