أحمد أمين يشارك بيومي فؤاد في دفن جثمان والده بمقابر الأسرة

قام الفنان أحمد أمين، بمساعدة صديقه الفنان بيومي فؤاد، خلال دفن والد الأخير، بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

ووتوفي والد بيومي فؤاد، مساء أمس الاثنين، حسب ما أعلن الفنان عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحضر مراسم تشييع جنازة والد بيومي فؤاد، عدد من الفنانين أبرزه تامر عبدالمنعم، رئيس قصر السينما، وأشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، وحسن عبدالفتاح، والفنان أحمد أمين، وحسني شتا، ومحمود الليثي، والمخرج أحمد البدري، والمخرج تامر محسن.

ويصور الفنان بيومي فؤاد، حاليًا فيلم الشنطة الذي انتهى من تصوير جزء منه في دولة الإمارات، بالاشتراك مع الفنانة شيرين، وديما الحايك، وشريف الدسوقي، ومحمد عبدالعظيم، والطفلة بيزي، ومحمد لطفي، تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس، وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي.

وتدور أحداث فيلم الشنطة في إطار من الكوميديا والمفارقات الضاحكة والأكشن.