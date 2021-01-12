تامر عبدالمنعم: بيومي فؤاد تلقى خبر وفاة والده أثناء تصوير «الشنطة»

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إن زميله الفنان بيومي فؤاد تلقى نبأ وفاة والده، مساء أمس، أثناء تصوير فيلمه الجديد «الشنطة».

وأضاف عبدالمنعم لـ«الوطن»، على هامش مشاركته في تشييع جنازة والد بيومي فؤاد بمقابر الأسرة في الفيوم، إن وقوفه مع صديقه واجب، خاصة وأن فؤاد لا يتأخر عن الوقوف بجانب زملائه وأصدقائه.

ودعا تامر عبدالمنعم محبي الفنان بيومي فؤاد بالدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه المولى عز وجل فسيح جناته.

وشارك في تشييع الجنازة كل من سيد رجب، أحمد أمين، حسن عبدالفتاح، المخرجين أحمد البدري وتامر محسن.