الإعدامات الأعلى في تاريخ أمريكا.. قصة المعدوم رقم 13 في عهد «ترامب»

نفذت سلطات تنفيذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، حكم الإعدام الفيدرالي الـ 13 والأخير خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، بحق داستن هيجز الذي أدين بخطف وقتل 3 سيدات وحكم عليه بالإعدام في 2001، ومن المقرر أن ينفذ الحكم بحقنة قاتلة من «البنتوباربيتال» في سجن «تير هوت»، في ولاية إنديانا.

قتل هيجز، مع رجلين آخرين، ثلاث نساء في عام 1996، أُدين هيجز في عام 2000 بارتكاب جرائم فدرالية متعددة، بما في ذلك القتل العمد من الدرجة الأولى مع سبق الإصرار، وثلاث تهم بجناية من الدرجة الأولى، وثلاث تهم بالاختطاف أدت إلى الوفاة، ونفذت الجرائم في ولاية ماريلاند التي أسقطت منذ ذلك الحين عقوبة الإعدام، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وأخبر «هيجز» الذي كان مصابا بفيروس كورونا، قد أخبر المحكمة أن تنفيذ الحكم بعد إصابته، سيكون قاسيًا لأن تلف الرئة الناتج عن المرض قد يعطيه إحساسا بالغرق مع حقنه بمادة البنتوباربيتول القاتلة.

ويعتبر إعدام «هيجز» هو الثالث منذ بداية العام الجاري، حيث تم إعدام كوري جونسون، الخميس الماضي، بعد إصابته بـ «كوفيد -19» أثناء وجوده في السجن، وقال محاميه إن إعدامه بعد الإصابة سيكون «عقوبة قاسية وغير عادية».

ونفذ حكم الإعدام في حق ليزا مونتجمري، الأربعاء الماضي، حيث كانت المرأة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام الفيدرالي، وأول مرة تنفذ فيها الحكومة الأمريكية حكما بالإعدام بحق سجينة منذ عام 1953.

وفي العام الماضي، أعدمت الحكومة الفيدرالية 10 أشخاص، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص في العقود الستة السابقة، وفقًا لقاعدة بيانات جمعها مركز المعلومات حول عقوبة الإعدام.

رفضت المحكمة العليا وقف الإعدام، بالرغم من اعتراض بعض القضاة، ووصفت القاضية سونيا سوتومايور الأمر بـ «اندفاع غير مسبوق»، قائلة: «بعد انتظار ما يقرب من عقدين من الزمن لاستئناف عمليات الإعدام الفيدرالية، كان على الحكومة أن تمضي قدماً في ضبط النفس لضمان قيامها بذلك بشكل قانوني».

تأتي عمليات الإعدام قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي يعارض عقوبة الإعدام الفيدرالية، وكشف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يوم الاثنين النقاب عن تشريع من شأنه أن يلغيها.

وشهدت فترة حكم ترامب تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بعد 17 عاما من توقفها على المستوى الفيدرالي، حيث كان من المدافعين علنا عن تلك العقوبة، ولم تنفذ الحكومة الفيدرالية قبل تولي الرئيس لـ45 للولايات المتحدة سوى 3 أحكام فقط منذ عام 1963، ليكون دونالد ترامب أكثر رئيسا أمريكيا ينفذ أحكام إعدام خلال أكثر من قرن.