المساحة 90 مترا.. تفاصيل الطرح الجديد من «الإسكان» لمنخفضي ومتوسطي الدخل

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 مترًا مربعًا، والزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة للجهات والأفراد من منخفضي ومتوسطي الدخل وكذلك الفئات الأعلى دخلًا.

وكانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أشارت إلى أنّ الموافقة نصت على ما يلي:

أولًا: بالنسبة لفئة منخفضي ومتوسطي الدخل

- بالنسبة لفئة منخفضي الدخل «ذوي الدخل الشهري حتى 4500 جنيه للأعزب - 6000 جنيه الأسرة»، وفئة متوسطي الدخل «ذوي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه للأعزب - 14 ألف جنيه الأسرة»، يكون سعر البيع «197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء - 184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي»، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، وأن يكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنويًا متناقصة لمنخفضي الدخل و8% سنويًا متناقصة لمتوسطي الدخل وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري الصادرتين بتاريخ 19/2/2014 وبتاريخ 19/12/2019 وتعديلاتهما.

- يكون الدعم النقدي وفقًا لما تم اعتماده من مجلس الوزراء بجلسته رقم 98 بتاريخ 1/7/2020 بالنسبة لمنخفضي الدخل ودون دعم نقدي لفئة متوسطي الدخل، وأن ينطبق على المستفيدين جميع شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث «السن ــ الدخل ــ سبق الاستفادة – غيرها».

ثانيًا: بالنسبة للفئة الأعلى دخلًا

بالنسبة لفئات الأعلى دخلًا «ذوي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه شهريًا للأعزب ــ 14 ألف جنيه للأسرة)، يكون سعر البيع لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل مُضافًا إليه «متوسط تكلفة المرافق العامة + نصف تكلفة الأعباء التمويلية للقرض المحلي» + نسبة 15% مصروفات إدارية من تكلفة المرافق وأعباء التمويل وذلك كله بإجمالي مبلغ 26 ألف جنيه» أو البيع بالقيمة السوقية أيهما أقل، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل كوحدات استثمارية أو إدارية دون حصة في الأرض.

- يكون البيع نقدًا أو بالتقسيط على 5 سنوات كحد أقصى دون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلًا، وذلك كله على أن يكون البيع عن طريق طرح إعلانات متتالية أو البيع للعاملين «أو لأعضاء» النقابات أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الجامعات أو جهات الدولة، إلخ، أو مباشرة لجهات القطاع الخاص بناءً على الطلبات التي ترد للصندوق من تلك الجهات أو البيع للأفراد بناءً على الطلبات التي ترد مباشرة للصندوق، وبعد اعتماد مجلس الوزراء لتلك القواعد.

شروط الحصول على شقة في الطرح الجديد

- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا فى تاريخ نهاية الإعلان.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.