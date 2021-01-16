«يونس» يرد على منتقدي أسعار وحدات أبراج العلمين: «الرزق متوزع بعدالة»

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، مجموعة من الصور التي تتضمن بعض اللقطات لنموذج فرش إحدى الوحدات السكنية بأبراج مدينة العلمين الجديدة، المطلة على البحر، قائلا: «صباح الفل ده نموذج لفرش إحدى الوحدات السكنية بأبراج مدينة العلمين الجديدة، المطلة على البحر، والنبي الجماعة اللي هيهجموا بكومنتات من نوعية دي مش لينا يا أستاذ، وليها ناسها يا أستاذ، وبملايين يا أستاذ، وإحنا معانا ملاليم، والله أنا برضه مليش فيها، وده مش عيب، ولا عيب على اللي هياخد الوحدات دي، والله اللي هياخدوها بيدفعوا فيها ملايين أينعم، وبناخد إحنا الملايين دي نعمل بيها وحدات مدعومة للي معاه الملاليم، وأظن دي العدالة الاجتماعية».

الرزق متوزع بعدالة من عند العدل الرزاق

وأضاف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، «اعترض بقه والله لها ناسها طبعا، لأن دي حكمة رب العباد، اللي قال (والله فضل بعضكم على بعض في الرزق)، وقال تاني (ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم)، ليبلوكم، يعني ليختبركم، هتعترض على حكمة ربنا يا أستاذ.. افرحوا لفرح غيركم واسعدوا لهم تأتيكم الفرحة والسعادة من عند من يملك العطاء والمنع.. أنا اتربيت على كده، واتعلمت كده، وديني قاللي كده، ومش هتغير، دايما ببص للي أقل مني، وأحمد ربنا على ما أعطاني من نعم، وعمرى لا بصيت ولا حقدت على اللي أعلى مني، بالعكس بافرح لهم والله الرزق متوزع بعدالة من عند العدل الرزاق ربنا يسعدكم جميعا.. تحيا مصر».

مدينة العلمين الجديدة.. علامة بارزة ومميزة على شاطئ البحر المتوسط

وتعد الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، علامة بارزة ومميزة على شاطئ البحر المتوسط، حيث جارٍ تنفيذ الأعمال الخرسانية لـ15 برجا، وتم البدء في أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات الزجاجية للأبراج، وتم البدء فى أعمال الأساسات لـ8 أبراج أخرى بالمنطقة الشاطئية، وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن أن مدينة العلمين الجديدة، تتمتع بواجهة متميزة على البحر المتوسط تمتد لمسافة أكثر من 14 كم تعادل كورنيش الإسكندرية، وتمثل نموذجا جديدا للمدن الساحلية المصرية التي تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسا اقتصاديا متنوعا.