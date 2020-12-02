رئيس العلمين الجديدة: 240 مليار جنيه حجم التعاقدات على أرض الواقع

أعلن المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن حجم التعاقدات على أرض الواقع بلغ 240 مليار جنيه، لافتًا إلى الانتهاء مؤخراً من الهيكل الهندسي لـ15 برج سكني بتكلفة 38 مليار جنيه مصري ضمن الخطة الاستراتيجية لبناء الابراج السكنية التي بلغ عددها 38 برجا.

وأضاف "عبد الغني" ، خلال العرض التفصيلي للمشروعات التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة، خلال زيارة وفد نقابة الصحفيين فرع الإسكندرية، اليوم، برئاسة فكري عبد السلام، أنه تم البدء في استخدام نظام تبريد جديد يتم استخراجه من مياه البحر لأول مرة، بعد دعوة المنظمات العالمية لتقليل استخدام غاز الفريون.

وأكد أن المدينة تضم محطة تحلية مياه الشرب، وتستخرج 150 ألف متر مكعب يومياً، وتحتوي على خزان لتغذية قري الساحل الشمالي بـ 60 ألف متر مكعب في اليوم الواحد، كما يوجد خزان آخر لتغذية مدينة العلمين بـ 60 ألف متر مكعب يومياً.

وأشار إلى أنه لا توجد محطات توليد كهرباء، وإنما محطة تحويل الطاقة الكهربائية التي تولد 500 ميجا بايت، حيث تم استهلاك 150 ميجا بايت حتي الآن، موزعة علي قرى الساحل الشمالي ومدينة العلمين، ولفت إلي أن تصميمات الأبراج السكنية يراعى فيها المواصفات العالمية حيث يصل عرض الشارع بين الأبراج إلى 30 مترا.

وعن القطاع التعليمي، أكد الانتهاء من إنشاء 5 جامعات تضم جامعة العلمين الدولية وبها 7 كليات، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فرع العلمين، 5 كليات، تم وضعها علي خريطة التعليم الدولية، مشيراً إلى أن هناك جامعة تختص فقط بالسياحة والضيافة بتوأمة مع إحدى الجامعات السويسرية.

ولفت إلى الانتهاء من تخطيط شبكة صرف مياه الأمطار بما يعادل 3 أضعاف شبكة الصرف الصحي، وعند تصميمها تم حساب معدل سقوط الأمطار خلال الـ40 عاما الماضية، وعمل التصميم وفق معدل لسقوط الأمطار بقطر ٢.٥ متر مياه، وهذه الشبكة تدار إلكترونيا من غرفة تحكم المدينة دون تدخل بشري، مشيرا إلى أن القطاع السياحي يستهدف توفير 25 ألف غرفة فندقية عبارة عن 3 فنادق الماسة و2 للقوات المسلحة، 8 بواغيز لتغذية البحيرات بمياه البحر، وميناء يخوت نستهدف من خلالها وضع المدينة على خريطة سياحة اليخوت العالمية، وأضاف أن المدينة الثقافية تكلفت 5 مليارات جنيه.