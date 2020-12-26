وزيرا الأوقاف المصري والسوداني يتفقدان العلمين الجديدة ومسجد المولى

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووزير الأوقاف السوداني ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب مدينه العلمين الجديدة مساء أمس، حيث استقبلهم السيد المهندس محمد خليل نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بالنيابه عن المهندس أسامة عبد الغني رئيس الجهاز.

وأجرى الوفد زيارة لجامع المولى بالمنطقه التراثية، حيث أنه في مرحلة التشطيبات النهائيه استعدادا لافتتاحه قريبا.

وزير الأوقاف المصري والسوداني يتفقدان العلمين الجديدة ومسجد المولى

وتوجه الوفد لمشاهدة جامع الماسه، ثم أجروا زيارة تفقدية لمشروعات الأبراج مرورا بالممشي السياحي، والمنطقة الترفيهية، وأثنى الجميع على المجهودات وسرعه وحجم الإنجاز بالمدينة، وسجلوا إعجابهم بسجل الزيارات الخاص بالمدينة.

عبد الغني : تنفيذ 15 برجا سكنيا بارتفاع 41 دورا بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه

كان المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أكد أنه جارٍ تنفيذ 15 برجا سكنيا تصل إلى 41 دورا بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه لأعمال الهيكل الخرساني وبنسبة تنفيذ تصل إلى 90% لبعض الأبراج وتم صب الدور 42 والأخير لعدد 2 برج، وتم البدء في أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات الزجاجية للأبراج وبتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم البدء فى أعمال الأساسات لـ(8) أبراج أخرى بالمنطقة الشاطئية.

مشروع جامعة العلمين الأهلية يقع على مساحة 128 فدانا مقسمة إلى 3 قطاعات

وتابع بأن مشروع جامعة العلمين الأهلية، والذي يقع على مساحة 128 فدانا مقسمة إلى 3 قطاعات، حيث جارٍ تنفيذ قطاعين كل قطاع على مرحلتين، وتشتمل الجامعة على 13 كلية، و4 مبانٍ سكنية، ومبنى للإدارة، ومبنى المكتبة بإجمالى مسطحات مبنى 500 ألف متر مربع، وتم الانتهاء من تنفيذها، وسيتم تشغيل 3 كليات كمرحلة أولى الشهر الجاري، وتبلغ استثمارات الجامعة حوالى 3 مليارات جنيه.

المدينة التراثية يتم تنفيذها على 260 فدانا

وكان عبدالغني قال: إن المدينة التراثية يتم الآن تنفيذها على 260 فدانا، والقيمة التقديرية للمشروع حوالى 3 مليارات جنيه، وتشتمل على مجموعة من المبانى التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، ويبلغ إجمالي المنشئآت بها نحو 70 منشأة تحتوي على البحيرة الرئيسية والحديقة المركزية.

وأضاف أن المدينة التراثية تشمل مبنى المسجد ومبنى الكنيسة ومبنى الأوبرا، ومبنى المتحف، والمباني التجارية، والفندقية في الحى القديم، ومبنى مجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحي الاستثماري، ومباني الإسكان الفاخر، وقد بلغت نسبة التنفيذ في الهيكل الخرساني لجميع هذه المنشآت حوالى 60%.