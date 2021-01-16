«القاهرة» على رأس 7 محافظات بالمرحلة الأولى من «إحلال السيارات»

كشفت الوثائق التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة في مبادرة إحلال وتخريد وتحويل السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة والتى اطلعت «الوطن» على نسخة منها إنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال السيارات والمركبات للعمل بالطاقة النظيفة خلال الأشهر المقبلة.

محافظات المرحلة الأولى

وتبين أن المرحلة الأولى ضمت 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

وأكدت الوزارة أن آلاف المواطنين تقدموا بالتسجيل على الموقع الرسمي الخاصة بالمبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أسابيع وطالب فيها بدعم المواطن والاستفادة من الغاز الطبيعي.

يذكر أن الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة بدأت في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي تحويل وإحلال السيارات والمركبات إلى الغاز الطبيعي حيث تستهدف تلك المبادرة تحويل 100 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال الثلاث سنوات المقبلة والتى بدأت منذ أيام في عام 2021.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن المبادرة سيتم خلال العام الأول من مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي استهداف 70 ألف سيارة، منها 50 ألف سيارة ملاكي وأجرة و 10 آلاف میكروباص وطالبت المواطنين بتقديم وتسجيل بيانتهم على الموقع الإلكتروني.

«البترول»: أكثر من 40 ألف سيارة تم تحويلها

كان وزير البترول المهندس طارق الملا، أعلن خلال معرض تم إعدادها من قبل الحكومة أن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بلغ أكثر من 40 ألف سيارة خلال العامين الماضيين.

وأكد الملا فى تصريحاته بالمعرض، أن هذه النسبة تمثل أعلى إجمالي تحويل سنوي منذ بداية النشاط بزيادة 30% عن العام السابق.

جامع: آلاف المواطنين سجلوا لإحلال سياراتهم القديمة

وفي نفس السياق قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة بدأت في تلقي طلبات المواطنين لإحلال سياراتهم القديمة، بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وذلك من خلال الموقع الالكتروني الذي تم تدشينه.

وأكدت «جامع» أن الموقع خلال الفترة الماضية المخصص باستقبال الطلبات على شبكة الإنترنت، سجل أكثر من 50 ألف طلب، في حين قدم أكثر من 30 ألف للمبادرة بشكل فعلي وأن الموقع ما زال يتلقى الطلبات من المواطنين وسيتم النظر فيها ومراجعتها للتأكد من سلامتها.