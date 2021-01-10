مزايا عديدة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بعد «مبادرة» إحلال السيارات

يُعد استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والمركبات، بديل نظيف أمن، وأفضل اقتصاديا للدولة والمواطنين، من خلال العديد من المزايا، التي يتفوق بها عن غيره من أنواع الوقود السائل.

وحصلت «الوطن»، على تفاصيل برنامج إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي وأبرز المميزات به، حيث أنه يتم تحويل المركبات العاملة بالبنزين إلى غاز طبيعي، عبر عمليه تحويل لا تستغرق أكثر من 6 ساعات.

ويتميز الغاز الطبيعي كوقود، بأنه يقدم المركبات العديد من المميزات، التي من شأنها أن تعمل على تشجيع أصحاب السيارات للسعي لتحويل سياراتهم.

ويعد الغاز الطبيعي وقود أمن في الاستخدام، ونظيف، ويقلل من الانبعاثات الملوثة الهواء بشكل ملحوظ، كما أنه يقلل من التسريب، لذلك يقل التأثيرات الضارة بالطرق والمياه الجوفية.

كما أنه يعد أكثر وقودا آمنا، حيث أن نسبة اشتعال الوقود بالهواء محدودة جدا، ما يقلل من احتمالات اشتعاله، وهو ليس ساما ولن يسبب التآكل.

وتعد الاسطوانات المستخدمة كخزان للغاز الطبيعي، أقوى من خزان الوقود البنزين، حيث يمر على عدة اختبارات لتحديد قدرتها، والتأكد من سلامتها.

وللغاز الطبيعي فوائد اقتصادية للدولة، حيث أنه أقل تكلفة من سعر البنزين، كما أن استخدام الغاز الطبيعي في السيارات، يزيد من العمر الاجمالي للمركبة، ويرفع كفاءة توزيع استهلاك الوقود، كما أن تحويل السيارات للغاز الطبيعي، يساهم في المحافظة على العملة الأجنبية، والمساهمة في تعديل الميزان التجاري، ومن ثم ميزان المدفوعات.

وكذلك يسهم في تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي، الذي يتم إنتاجه محليا، خاصة مع تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، كما أن استخدام الغاز الطبيعي، يقلل من حجم استيراد المواد البترولية.

وتسعى الحكومة، لخفض تكاليف تحويل السيارات للغاز الطبيعي، التي تتراوح بين 4500 وحتى 9000 جنيه، عبر شركات وزاره البترول، التي تعمل ضمن مبادره تقسيط، تكلفة التحويل لمدة 12 شهرا، كما أن التحويل للغاز الطبيعي، سيوفر الكثير على المواطن، حيث أن تكلفه الحصول على غاز، أقل بكثير من الاعتماد على البنزين، التي تصل تقريبا إلى أكثر من الثلثين، يتم توفيرها للمواطن.