نيفين جامع: تلقينا 22 ألف طلب إحلال سيارات الغاز الطبيعي حتى الآن

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة بدأت في تلقي طلبات المواطنين لإحلال سياراتهم القديمة، بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لافتة أن الوزارة تلقت كما كبيرا من الطلبات حتى الآن، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تزداد تلك الطلبات أكثر وأكثر، لأن هذا سيساعد على عمل أكبر للمصانع المسئولة عن تجميع وصناعة تلك السيارات في مصر، «بدل ما كان بيشتغل وردية واحدة، المصانع هتشتغل ورديتين وتلاتة، لتغطية حجم تلك الطلبات وهذا ما نرغب به كوزارة للصناعة والتجارة، نفسنا كل المصانع تشتغل، واللي بتشتغل بدل لما تشتغل وردية واحدة تشتغل اتنين، وتضاعف كميات إنتاجها»، معلنة أنه حتى الآن الموقع الخاص باستقبال الطلبات على شبكة الإنترنت، سجل أكثر من 57 ألف طلب، في حين قدم 22 ألف طلب بشكل فعلي حتى هذه اللحطة.

وزيرة التجارة والصناعة: نستهدف 7 محافظات خلال المرحلة الأولى من مبادرة إحلال سيارات الغاز الطبيعي

وأضافت «جامع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، بحلقة اليوم من برنامجه «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة «mbc مصر»، أننا حاليا في مرحلة مراجعة تلك الطلبات، وعمل تصنيف لها على مستوى المحافظات، لأن مبادرة إحلال وتحويل المركبات إلى الطاقة والنظيفة والغاز الطبيعي، تستهدف 7 محافظات فقط بمرحلتها الأولى، وليس كل محافظات الجمهورية، وهو ما يدل على كبر حجم الطلبات التي وصلت إلى الوزارة حتى الآن، لانها تخص 7 محافظات فقط.

وزيرة التجارة والصناعة: اختيار محافظات المرحلة الأولى بمبادرة إحلال سيارات الغاز الطبيعي لم يكن عشوائيا

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، تحديد المحافظات السبع للمرحلة الأولى لم يكن عشوائيا، وإنما كان مبنيا على البنية الأساسية بتلك المحافظات توافر محطات تموين الغاز الطبيعي بها، «عشان لما أحول للمواطن سيارته للغاز، يبقى سهل عليه يلاقى محطة التموين»، مؤكدة أن كل عمل تقوم به الوزارة يكون الغرض منه خدمة المواطن والتسهيل عليه.