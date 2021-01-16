«الأرصاد»: زيادة الأمطار غدا على السواحل الشمالية.. ولا فرص للقاهرة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بعد حالة الاستقرار التي شهدناها على مدار الـ3 أسابيع الماضية من ارتفاع في درجات الحرارة، والشبورة المائية الكثيفة والضباب، بدأت الأحوال الجوية تتغير من نهاية الأسبوع الماضي، وشهدنا رياح مثيرة للأتربة يومي الأربعاء والخميس، وهدأت الرياح أمس، لكن من المتوقع أن يعود نشاطها مرة أخرى، اليوم وغدا.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية Ten، أن نشاط الرياح سيكون مصحوب برمال وأتربة مثارة، وستقل معه الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة السريعة والصحراوية، لذلك ننصح بالقيادة بهدوء في الوقت الذي تكون فيه الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار، إلى أنه بالنسبة لدرجات الحرارة فهناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، بعدما كانت تسجل درجة الحرارة العظمى 25 و26، أصبحت تسجل الآن 19 على القاهرة، متابعة: «من المتوقع حتى منتصف الأسبوع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة ما بين 18 و19 درجة مئوية، وأيضا درجة الحرارة الصغرى انخفضت، وأصبحت تصل إلى 11 درجة مئوية، فبدأنا نشعر بالبرودة سواء بالليل أو بالنهار، وننصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة أننا ما زلنا في الشهر الأول من فصل الشتاء، الذي يستمر معنا حتى 20 مارس المقبل».

أمطار اليوم على السواحل الشمالية للبلاد

ونوهت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن الأمطار بدأت منذ يوم الأربعاء على السواحل الشمالية للبلاد، وبعض مناطق من الوجه البحري، وكانت من خفيفة إلى متوسطة، موضحة: «وتستمر معنا فرص سقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية للبلاد، والسلوم، ومطروح، والإسكندرية، وبلطيم، ورشيد، وتمتد لبورسعيد ودمياط، وأيضا بعض المناطق من الوجه البحري، كفر الشيخ والبحيرة، لكنها كلها أمطار خفيفة إلى متوسطة ولا يوجد منها أي مشكلات».

وأوضحت إيمان شاكر، أن غدا الأحد تزيد كميات الأمطار إلى حد ما، وستكون متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، مؤكدة أنه حتى الآن بالنسبة للقاهرة لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، وستستمر معنا حتى الأربعاء المقبل.