حالة الطقس غدا السبت.. أمطار على بعض المناطق ورياح مثيرة للرمال

رصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا السبت الموافق 16 يناير، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجة البحري نهارًا، شديد البرودة ليلا، مع وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

كما تشهد السواحل الغربية طقس مائل للبرودة، معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة على السواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، أما في ساعات الليل فتشهد السواحل الشمالية طقس بارد.

وأعلنت الأرصاد في بيانها، عن طقس معتدل على شمال الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا مع وجود رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار مع وجود رياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

ونوهت الأرصاد عن وجود أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وأمطار حفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والاسكندرية ورشيد وبلطيم.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 11

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 19 12

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 19 11

بلطيم 19 12

مطروح 19 12

السلوم 19 11

سيوة 19 06

بورسعيد 20 13

دمياط 19 12

الزقازيق 18 11

المنصورة 19 11

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 11

العريش 20 10

رفح 19 11

رأس سدر 20 13

نخل 18 03

نويبع 21 16

طابا 18 11

كاترين 17 05

الطور 21 12

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 16

الفيوم 20 11

بني سويف 20 10

المنيا 20 08

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 21 09

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

إدفو 22 11

أبوسمبل 21 12

الوادي الجديد 20 12

شلاتين 26 16

أبورماد 25 15

حلايب 23 18

رأس حدربة 24 17