الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الطقس خلال هذه الأيام يشهد بعض التقلبات الجوية، ولكن هذا الطبيعي بالنسبة لفصل الشتاء، أهم تلك التقلبات التي نشهدها هو انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ عما كانت عليه ببدايات فصل الشتاء، ووصلت درجات الحرارة لـ19 و20 درجة مئوية على شمال البلاد، ولكن فترات الليل الطقس بيكون شديد البرودة، وخصوصا في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

فرص الأمطار ستكون من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية

وأضاف مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «mbc مصر» أن فرص الأمطار ستكون من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، اليوم، ولكن من المقرر أن تزيد فرص سقوط الأمطار على هذه المناطق خلال الأيام المقبلة أكثر من فرصها اليوم.

الرياح الذي يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة

وشدد مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على أنه لن يكون هناك أي ظواهر جوية اليوم باستثناء نشاط الرياح الذي يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويثير الرمال والأتربة في بعض المناطق، وخصوصا الطرق الصحراوية والطرق المكشوفة.

درجات الحرارة المتوقعة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المحافظات والمناطق بالجمهورية، والتي جاءت كما يلي:

- القاهرة: العظمى 20 والصغرى 11.

- الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 12.

- مرسى مطروح: العظمى 19 والصغرى 12.

- الإسماعيلية: العظمى 20 والصغرى 10.

- السويس: العظمى 20 والصغرى 11.

- العريش: العظمى 20 والصغرى 10.

- سانت كاترين: العظمى 17 والصغرى 5.

- شرم الشيخ: العظمى 22 والصغرى 15.

- الفيوم: العظمى 20 والصغرى 11.

- المنيا: العظمى 20 والصغرى 8.

- أسيوط: العظمى 20 والصغرى 8.

- سوهاج: العظمى 21 والصغرى 9.

- قنا: العظمى 21 والصغرى 9.

- الأقصر: العظمى 21 والصغرى 9.

- أسوان: العظمى 22 والصغرى 10.