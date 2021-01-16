إزاي تستمتع بأعلى قيمة لباقة الموبايل الشهرية من المصرية للاتصالات؟

يسعى كثير من مستخدمي شبكات الهاتف المحمول إلى الحصول على أعلى قيمة للباقة الشهرية للخطوط الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من استخدام المكالمات والرسائل والميجابايتس بأكبر استفادة، وتقدم الشركة المصرية للاتصالات «WE» عددا من الباقات التي تتيح استخدام الباقة بأعلى قيمة لها، في إطار سعي الشركة بشكل دائم لتوفير جميع احتياجات العملاء والتسهيل عليهم.

باقة كيكس

يوفر نظام كنترول كيكس الجديد أعلى قيمة للباقة الشهرية وكيكسات أكثر يمكن استخدامها مكالمات ورسائل لكل الشبكات والميجابايتس بالإضافة إلى كيكس دقيقتين لـ5 أرقام مفضلة من اختيار العميل.

تفاصيل باقات كنترول كيكس

- الباقة يمكن الاستماع بها لـ5 أرقام مفضلة يمكن اختيارهم والتحدث ضعف الوقت.

- الأرقام المفضلة تشمل أرقام WE موبايل فقط، ويتم اختيار الرقم المفضل أول مرة مجانا ويمكن تغيير الرقم مرة واحدة في الشهر بـ1 جنيه.

باقة 2X

- يمكن مضاعفة الكيكسات باشتراك شهري يبدأ من 10 جنيهات عن طريق.

- صلاحية هذه الباقات 30 يوما وتجدد تلقائيا عند الاشتراك فيها أول مرة.

الشروط والأحكام

- يتم ترحيل الكيكسات غير المستخدمة في الباقة الأساسية إلى الشهر التالي في حالة التجديد في ميعاد التجديد.

- يتم استهلاك الوحدات المرحلة من الشهر السابق بعد انتهاء وحدات الباقة الأساسية.

- خاصية الاحتفاظ بالمكالمات تقدم لجميع العملاء ضمن سعر الباقة.

- يتم حساب الدقيقة والرسالة لنفس الشبكة بـ1 وحدة، بالإضافة إلى الدقيقة للخط الأرضي 1 وحدة.

- الدقيقة والرسالة للشبكات الأخرى بـ5 وحدات، وللإنترنت 1 وحدة لكل 1 ميجابايت.

- سعر موحد للدقيقة والرسالة خارج الباقة 14 قرشا.

- جميع الأسعار غير شاملة الضرائب.

- سعر الدقيقة الدولى 2.99 جنيه لكل دقيقة بالإضافة إلى 1.50 جنيه رسوم فتح المكالمة.