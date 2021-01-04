بريد الوطن.. إصلاح خطوط "الأرضي" بـ"أم دينار" يا رئيس «المصرية للاتصالات»

يوماً بعد يوم، تزداد حاجة المواطنين لشبكة الإنترنت لغايات كثيرة، أهمها مواكبة النظام التعليمى الجديد، ومتابعة الطلاب للمنصات التعليمية الإلكترونية، وفى قريتى «أم دينار وكفر حجازى» بمنشأة القناطر فى الجيزة.

تزداد معاناة أولياء الأمور، نظراً لعدم كفاية البوكسات فى الشوارع لتوصيل الخطوط الجديدة، فضلاً عن حاجة الغالبية منها للصيانة لتهالُكها وعدم صلاحيتها.

وعليه نناشد السيد رئيس الشركة المصرية للاتصالات (we) توجيه سنترال منشأة القناطر بصيانة الشبكة، وتزويد جميع المناطق ببوكسات جديدة، وإتمام تعاقد المواطنين وتركيب الخطوط بسرعة، حرصاً على مصلحة الطلاب، وتمكينهم من متابعة النظام التعليمى الجديد.

أحمد سعد

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com