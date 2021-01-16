انطلاق دورة الإعلام الديني بالتعاون بين الأوقاف و«الأعلى للإعلام»

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم، حيث أكدت الوزارة في بيان لها أن اللقاء شمل الحديث حول فرش وعمارة المساجد بالمحافظة، وتوفير الزي الأزهري لجميع الأئمة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ بروتوكولات تدريب الأئمة بالمحافظة وتوفير بعض منح الماجستير المجانية لهم.

وخلال اللقاء تم التنسيق مع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لعقد دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021م بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة» بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء، مع منح شهادة بحضور الدورة لجميع المشاركين.

2 مليون ونصف لمسجد الروضة بمدينة الطور

كما تم الاتفاق على عقد ندوة كبرى في ختام الدورة تحت عنوان «التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل» صباح الأحد في حضور نخبة من الإعلاميين، كما تم الاتفاق على تخصيص مليونين ونصف المليون جنيه لإنهاء أعمال الصيانة والترميم بمسجد الروضة بمدينة الطور، منها مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، ومليون ونصف المليون من المحافظة.

إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

وأهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نسخة من تفسير القرآن الكريم من إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تقديرًا لجهوده الوطنية.

يذكر أن وزير الأوقاف أكد أن وزارة الأوقاف تستعيد دورها التاريخي في خدمة التعليم والتثقيف والتأهيل والتدريب، حيث خصصت وزارة الأوقاف مائة وخمسة وعشرين مليونا لخدمة التعليم المدني تم تحويلها بالفعل بواقع خمسين مليونا لهيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبناء مدارس للتعليم قبل الجامعي، وخمسة وسبعين مليونا تم تحويلها بالفعل كذلك للصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم.