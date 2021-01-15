وزير الأوقاف: إخراج الزكاة وقت الكرب مستحب

شارك الدكتور محمد مختار جمعة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في حضور ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة، اليوم، والتي تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة.

وفى ختام فاعليات الدورة تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان بشأن تدريب الأئمة والواعظات، وعقب ذلك قام وزير الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان «فريضة الزكاة وآثارها في تحقيق التوازن المجتمعي»، من داخل أروقه المسجد الجامع بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة ولفيف من القيادات الجامعية والأمنية والدينية والتنفيذية والمجتمعية.

وأكد الوزير أهمية الالتزام بفريضة الزكاة بإعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة وأثرها فى تحقيق التوازن المجتمعى من خلال سد حوائج الفقراء والمحتاجين وتفريج كربهم وخاصة وقت الأزمات والجوائح، لافتاً إلى أنه يستحب إخراج الزكاة عند الكروب والشدائد وتدبير العلاج واللقاحات للفقراء.

من جانبه قدم اللواء أشرف عطية الشكر للدكتور محمد مختار جمعه لحرصه المستمر على مشاركة أهالى المحافظة بالعيد القومي، بجانب الجهود المتواصلة التى تقدمها الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تعود بالخير والنفع على المواطن، فضلاً عن دورها الهام فى التوسع لإنشاء وعمارة المساجد ودور العبادة حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة إفتتاح 18 مسجد بمختلف القرى والمدن.

وأشاد محافظ أسوان بالجهود المتواصلة لوزارة الأوقاف وحرصها المستمر على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التى تهدف إلى مواكبة التطور وتساهم فى تجديد الخطاب الدينى ونشر تعاليم الدين الوسطية والسمحة وتحقيق السلام والتعايش السلمى بين جميع أطياف المجتمع المصرى الأصيل .