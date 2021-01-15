وزير الأوقاف للأئمة: خففوا على المصلين واجعلوا المسجد قدوة في الالتزام

طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، بضرورة التخفيف على المصلين سواء في الخطبة أو الصلاة ولو حتى كان الإمام صاحب صوت جميل، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووصفه بأنه أمر شرعي ووطني ومخالفته إثم ومعصية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف بعدد من الأئمة داخل قاعة عروس النيل بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وقيادات الأوقاف بالمحافظة.

وتابع وزير الأوقاف: «علينا بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة المصرية فاتباع الإجراءات التي يقرها أهل العلم والاختصاص وهي وزارة الصحة ليست عملية شكلية فقط ، ولكنها أمر شرعي فأهل الذكر في هذه المسألة هم أهل الطب خاصة في هذه الآونة كما أنه يجب علينا التباعد والالتزام بارتداء الكمامة، وعلينا أن نجعل من المسجد قدوة في الالتزام و مكانا نتعلم فيه واجباتنا فارتداء الكمامة يجب أن يكون داخل المسجد وخارجه».

وأضاف أن عام ٢٠٢١ هو عام الوعي والرئيس يهتم ببناء الوعي، لافتا إلى تدشين استراتيجية الوعي لعام ٢٠٢١ بالتعاون مع المجلس الأعلى للاعلام وأول فاعلية لها يوم الاثنين القادم مع نخبة من الكتاب والمثقفين: «الوعي هو بناء الشخصية، ولذلك وقعنا بروتوكول مع جامعة أسوان للتدريب والتأهيل الخاص بالأئمة في هذا السياق».

يذكر أن محافظة أسوان تحتفل اليوم باليوبيل الذهبي لافتتاح السد العالي والعيد القومي للمحافظة، والتى تشهد حاليا افتتاح المشروعات وأعمال التطوير ومنها افتتاح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار لأعمال تطوير وترميم معبد ايزيس بمدينة أسوان، وكذلك تفقد منطقة تطوير وتجميل ميدان المحطة وحديقة درة النيل والسوق السياحي القديم.