عشان ميتضحكش عليك.. إزاي تتجنب الإعلانات المضللة عند شراء سيارة جديدة؟

يسعى الكثيرون لامتلاك سيارة خاصة تساعد على إنجاز المشاوير الشخصية والعائلية والذهاب والعودة من العمل بشكل يومي، لذلك وعند توفير مبلغ مالي سواء كان بالاقتراض أو بالتوفير، يلجأ العديد منهم إلى البحث عن سيارة مناسبة من خلال الإعلانات التي يتم عرضها على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يجعلهم عرضة إلى الوقوع في فخ الإعلانات المضللة.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عدد من النصائح والخطوات للحماية من التعرض للإعلانات المضللة، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

1- التحقق من بلد المنشأ

من الضروري أن يتم الاطلاع على المستندات الرسمية التي تثبت بلد المنشأ للسيارة، كما يجب على العميل أن يتحقق من ذلك بنفسه، حتى لا يتم الوقوع في فخ شراءها من بلد ذات سمعة سيئة للسيارات.

2- التحقق من قائمة الموزعين ومراكز الخدمة المعتمدة

يجب أن يتم البحث في دليل الاستخدام وشهادة الضمان عن الموزعين المعتمدين، وكذلك مراكز الخدمة، كما يجب التواصل مع الشركة صاحبة العلامة التجارية للاستفسار عن الموزع قبل الغقدام على الشراء.

3- مواصفات استهلاك الوقود

يجب التأكد من وجود بيانات استهلاك الوقود بشكل واضح في دليل الاستخدام الخاص بالسيارة، فقد تدعي بعض الشركات بأن السيارة هي أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود.

4- التأكد من تاريخ الاستلام

يجب الانتباه غلى تحديد تاريخ واضح للاستلام بالحررات الرسمية والبعد عن الوعود الشفهية، فمن الممكن ان يتم سداد مقدم الحجز ولا يتم الحصول على السيارة بعدهان حتى لا تمر الشهور دون استلام السيارة أو استراداد مقدم الحجز.

5- تجنب التعاقد مع موزع غير معروف

يجب ألا يتعاقد المستهلك مع معلن لا يعلم عنه شيئ، وعليه أن يبذل بعض الجهد للتحري عنه، كما يجب استطلاع رأي المستهلكين الذين تعاملوا معه مسبقا والاستفادة من خبراتهم قبل التعاقد معهم.