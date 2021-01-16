مزودة بسخان كهربائي وإنترنت مجاني.. الصين تبني 6 مستشفيات عزل في أيام

تحارب الصين وتسابق الزمن في محاولة وقف انتشار فيروس كورونا على أرضها، بعد تفشيه في بؤرة جديدة بمقاطعة خبي، التي سجلت 90 إصابة جديدة من إجمالي 130 سجلتها البلاد في آخر 24 ساعة، وضمن القيود الصارمة التي فرضتها المقاطعة على السكان، تمكنت السلطات الصحية في ابلاد من إنهاء بناء مستشفي للعزل تضم 1500 غرفة خلال مدة لا تتجاوز الـ 5 أيام.

بدأ بناء المستشفى يوم 10 يناير الجاري، ضمن خطة لبناء 6 مستشفيات عزل في المقاطعة بسعة 6.500 غرفة، وذلك بعد ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس عن طريق العدوى المحلية، وبعد 5 أيام تم الانتهاء من أول مستشفى بسعة 1500 غرفة، وفقا لما نشرته وكالة «شينخوا» الصينية.

وتم تجهيز الغرف التي تبلغ مساحة الواحدة مساحتها 18 مترا، بسرير وسخان كهربائي ومرحاض ومغسلة، بالإضافة إلى جانب توفير خدمة الأنترنت المجاني.

وأوضحت سلطات مقاطعة خبي، أن من المقرر الانتهاء من بناء المستشفيات المتبقية في غضون أسبوع واحد، ويجري حاليا بناء مركز مماثل يضم 3 آلاف غرفة في مدينة شيجياتشوانج عاصمة المقاطعة، على مساحة تقارب 330 ألف متر مربع.

ويعمل أكثر من 600 عامل و100 آلة يعملون على مدار 24 ساعة دون توقف في درجات حرارة تحت الصفر، بهدف استكمال بناء مستشفى العزل في غضون ثلاثة أيام، لإيواء مرضى فيروس كورونا والمشتبه في إصابتهم.

مع العبء الأكبر للحالات التي تم اكتشافها في مدينة شيجياتشوانج عاصمة مقاطعة خبي، والتي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، أصدرت الحكومة المحلية أمرًا طارئا، الخميس الماضي، لبناء مركز حجر صحي ضخم في محافظة تشنجدينج.

واضطر ما لا يقل عن 20 ألف من السكان المحليين إلى هجر منازلهم والانتقال إلى مرافق العزل التي عينتها الحكومة منذ أن بدأت مجموعات من الحالات في الظهور في منطقة شيجياتشوانج، منذ بداية يناير.