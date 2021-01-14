كورونا في الصين يخرج عن السيطرة.. وبؤرة الفيروس الجديدة تبني مركز عزل

بدأت الأوضاع الصحية في الصين تخرج عن السيطرة الأيام الأخيرة، حيث لم تستطيع السلطات السيطرة على فيروس كورونا في بؤرته الجديدة بمقاطعة خبي، بالإضافة إلى إصابات متفرقة في عدد من المقاطعات الأخرى، وسجلت السلطات الصحية في آخر 24 ساعة إصابات قدرت بـ138 إصابة، وهو أعلى رقمه تسجله البلاد منذ يوليو الماضي.

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنج، إن الوضع الحالي لفيروس كورونا في البلاد معقد، ويمثل تحدى أمام السلطات الصينية، وفقا لما نشرته وكالة «شينخوا».

بينما أعلنت لجنة الصحة في خبي، إن المقاطعة سجلت 81 حالة إصابة جديدة بعدوى محلية، وفي الوقت نفسه بدأت السلطات بناء مركز للعزل الصحي في مدينة شيجياتشوانج عاصمة المقاطعة، على مساحة تقدر بـ330 ألف متر وستضم 3000 جناح، وتبلغ مساحة كل جناح 18 مترا مربعا، وذلك بعد تفشي «كوفيد- 19».

وجرى نقل أكثر من 20 ألف مواطن من 12 قرية في منطقة شيجياتشوانج، إلى مواقع الحجر الصحي، كإجراء وقائي ضد «كوفيد- 19»، وأوضح تونج تشاو هوى المسؤول بلجنة الصحة الوطنية الصينية، أن مواقع الحجر الصحي الجديدة تهدف إلى تجنب الإصابات الجديدة الناشئة عن الاتصال مع المصابين بالفيروس، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

وأعلن نائب حاكم مقاطعة خبي، شو جيانبي، أن الجولة الثانية من برنامج الفحوصات الجماعية ستبدأ في مدن شيجياتشوانح وشينجتاى ولانجفانج، وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من الاختبارات في الإقليم، الأحد الماضي، والتي شملت 17 مليون شخص.

وشهدت المقاطعة اليوم أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الصين منذ 242 يوما حافظت فيهم البلاد على معدل «صفر وفيات».