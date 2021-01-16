الصين تبني مستشفى عزل في 5 أيام.. والهند تطلق حملة التطعيم الأضخم

يواصل معدل إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفاعه، حيث سجلت السلطات الصحية في البلاد 130 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، منهم 90 إصابة في البؤرة الجديدة للفيروس بمقاطعة خبي، وفقا لما نشرته وكالة أنباء «شينخوا».

وأعلنت سلطات مقاطعة خبي، إنهاء بناء مستشفى مكونة من 1500 غرفة لمرضى كورونا، خلال 5 أيام، وجاء ذلك ضمن خطة لبناء 6 مستشفيات تضم 6500 غرفة، منذ يوم 10 يناير الجاري بعد الإبلاغ عن تسجيل إصابات جديدة بالمدينة.

وفي محاولة للسيطرة على إصابات كورونا والسلالات الجديدة القادمة من الخارج، قررت سلطات العاصمة الصينية بكين مد فترة العزل الصحي للمسافرين القادمين من الخارج لتصبح 28 يوما، لمنع خطر انتقال العدوى من الأشخاص الذين تكون فترة حضانتهم للمرض طويلة جدا.

وأعد خبراء مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتعاون مع عدد من المعاهد البحثية، نموذجين لتفشي «كوفيد -19» خلال العام الجاري، وذهب أسوأ السيناريوهات إلى ارتفاع إجمالي عدد المصابين بكورونا في أنحاء العالم من 93 مليونا حاليا إلى 170 مليونا في غضون الشهرين المقبلين.

بينما يتطلب تحقيق السيناريو الأكثر تفاؤلا الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكامات، بالإضافة إلى استمرار برنامج التطعيم الشامل.

وبدأت الهند، اليوم، حملة التطعيم الأكبر في العالم ضد فيروس كورونا حيث استهدفت في مرحلتها الأولى 30 مليون شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن، في أكثر من 3 آلاف موقع للتطعيم في جميع أنحاء البلاد، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وانتجت الهند لقاحان، الأول «كوفيشيلد» طورته جامعة أكسفورد مع شركة «أسترازينيكا»، وقام بتصنيعه المعهد الهندي للأمصال، واللقاح الثاني باسم «كوفاكسين»، وقررت الهند تقديم 20 مليون جرعة من اللقاحين لجيرانها، بالإضافة إلى تسليم جرعات مجانية في إطار حزمة مساعدات.