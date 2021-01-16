«كورونا» لا يزال يحير العلماء: اكتشاف عرض غريب يظهر في اللسان

لا يزال فيروس كورونا المستجد يُحير العلماء في شتى أنحاء العالم، إذ في الوقت الذي ظن فيه العالم بأنه عرف أعراضه؛ كشف عالم أوبئة عن عارض جديد يؤثر على المصابين بـ«كوفيد 19» يتمثل في طفح جلدي باللسان أو تقرحات في الفم بما يعرف بـ«لسان كوفيد».

وحذر البروفيسور «تيم سبيكتور» من العرض الجديد «لسان كوفيد» في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء 13 يناير، وأرفق صورة لأحد المصابين يبدو عليه العارض الغريب، معلقا عليها بكلمات: «هناك أعداد متزايدة من لسان كوفيد وتقرحات غريبة بالفم، إذا كان لديك أعراض غريبة ابق في المنزل»، نقلا عن موقع «روسيا اليوم».

حتة: أعراض كورونا ثابتة والأعراض الأخرى نادرة الحدوث

الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، بدأ حديثه لـ«الوطن» تعليقًا على العارض الجديد الذي تم الإشارة إليه بشأن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بقوله، إن أعراض الإصابة بالفيروس ثابتة ومحددة منذ بداية الأزمة وتتمثل في ارتفاع الحرارة والسعال الجاف والإرهاق الشديد، ومؤخرًا انضمت إليها أعراض الجهاز الهضمي المتمثلة في القيئ والإسهال المستمر، إلى جانب أعراض ثانوية نادرة الحدوث ولا تظهر في كل الإصابات قد يكون«لسان كوفيد» منها.

واستكمل «حتة» حديثه، قائلا «بالتأكيد على أن الطفح الجلدي أو تقرحات الفم لا تعني بالضرورة كلها إصابات كورونا، فقد تحدث في أثناء التعرض لضغط نفسي شديد نتيجة ضعف الجهاز المناعي، والفيصل هنا هو التحاليل وأشعة الصدر والمسحة، «مش كل ما يظهر علينا عرض غريب نقول عليه كورونا ونعيش في قلق، التحاليل والمسحة مهمة عشان نفرق إذا كان الشخص مصاب كورونا أو لأ»، بحسب تعبيره.

اكتشاف 47 تتبعا جينيا لكورونا في مصر دون أي خطورة

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمركز القومي للبحوث، عن 47 تتبعا جينيا لفيروس كورونا المستجد في مصر، نجح العلماء خلال الفترة الماضية في اكتشافها، مؤكدة أنه لا يوجد لها أي تأثير أو ضرر أو خطورة حتى الآن.

وأضافت المصادر، أنه لم يكتشف أي جديد أو تغير في سلالة فيروس كورونا الموجودة في مصر، وأن التغيرات الجديدة له والطفرات التي ظهرت حتى الآن لم يظهر لها أي تأثير على اللقاح المصري المحضر من قبل علماء المركز القومي للبحوث.