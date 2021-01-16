طريقة بسيطة.. كيف تعرف الفرق بين الصداع العادي والناتج عن كورونا؟

حددت منظمة الصحة العالمية أعراض فيروس كورونا المستجد، وقسمت أعراض الفيروس إلى أعراض أكثر شيوعا وأعراض أقل شيوعا، وتشابهت الأعراض التي حددتها المنظمة لفيروس كورونا بأعراض الإنفلونزا الموسمية، الأمر الذي يجعل البعض دائما في حالة من التخبط والحيرة، خاصة وأن الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والصداع والإسهال والاحتقان والإرهاق وآلام في الجسم.

وطرح أحد المواطنين سؤالا على موقع منظمة الصحة العالمية يفيد بكيفية التفرقة بين صداع فيروس كورونا والصداع العادي؟

وتواصلت «الوطن» مع المنظمة للرد على التفرقة لمساعدة المواطنين لتخطي هذه الحيرة والتساؤلات المنتشرة تزامنا مع تصاعد المنحى الوبائي على مستوى العالم، والتشابه بين أعراض الفيروس وأعراض الإنفلونزا الموسمية، خاصة أننا في فصل الشتاء وتتزايد فيه أعداد مصابي الأمراض التنفسية.

الصداع الناتج عن فيروس كورونا شديد ويزيد بالشعور بالضغط

وقالت المنظمة في إجابتها إن الصداع الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا يكون شديدا جدا، ويجعلك تشعر بالضغط ويزداد الوجع مع السعال والحمى.

وتابعت المنظمة أنه في حال الشعور بالصداع في بداية الأمر يلجأ البعض إلى المسكنات المعروفة، وإذا كان الصداع ناجما عن الإصابة بالفيروس المسكنات لا تأتي بنتيجة.

وأضافت المنظمة أنه بخصوص الصداع العادي، هو صداع ناتج من التوتر أو ارتفاع ضغط الدم، ويكون خفيفا وبعض المسكنات تقضي عليه سريعا خلال بضع ساعات مع الراحة.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات معدية.

كما أطلقت الوزارة عددا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للاطلاع على مستجدات الفيروس، وتلقي الاستفسارات من المواطنين كافة بشأن كورونا، فضلا عن برنامج «صحة مصر»، الذي يوفر المعلومات كافة، بخصوصه.