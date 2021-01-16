هزات عنيفة في إندونيسيا والجزائر.. ضحايا بالمئات وخسائر بالمليارات

شهد عدد من الدول من بينها إندونيسيا والجزائر، كوارث طبيعية من انهيارات أرضية وزلازل، خلال الأيام الماضية، تسببت في مقتل العشرات وإصابة المئات.

واليوم، أعلنت السلطات الإندونيسية، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية التي ضربت ولاية «جاوا» غرب البلاد إلى 25، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

والسبت الماضي، حدث انهياران أرضيان في «جاوة» الغربية على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الإندونيسية «جاكرتا».

وقال «المجلس الوطني لإدارة الكوارث»، إن أحد الانهيارين، وقع نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، بينما الآخر وقع في أثناء إجلاء الضباط لضحايا الانهيار الأول.

وتقع إندونيسيا في «الحزام الاستوائي»، لذلك تحدث فيضانات وانهيارات الأرضية في البلاد بشكل متكرر خاصة بين أكتوبر إلى شهر أبريل من كل عام.

وقال رئيس «وكالة البحث والإنقاذ» بمنطقة «باندونج» عاصمة مقاطعة «جاوا الغربية» ديدن رضوان سياه، في تصريح صحفي، إن جهود البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة للعثور على 15 مفقودا.

وضرب زلزال متوسط بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر شمال «بحر مالوكو» الإندونيسية صباح اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة «برناما» الماليزية.

وذكرت «إدارة الأرصاد الجوية» الماليزية، إن الزلزال وقع على بعد 132 كيلومترا شرقي «بيتونج» الإندونيسية بعمق 83 كيلومترا.

ولم تصدر«إدارة الأرصاد الجوية»، أي إنذار بحدوث موجات «تسونامي» في السواحل الماليزية.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي «حزام النار» للمحيط الهادئ وتتعرض البلاد لهزات أرضية من حين لآخر.

وكان زلزال قوي ضرب جزيرة «سولاويسي» الإندونيسية، بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، أمس الجمعة، واسفر عن مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة المئات وانهيار أبنية عديدة

وأشارت «الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث»، إلى أن أكثر من 820 شخصا أصيبوا وأجلي نحو 15 ألفا من منازلهم جراء الزلزال.

وألحق الزلزال وتوابعه أضرارا بفندقين وأكثر من 300 منزل،كما سوى الزلزال مستشفى ومكتب حاكم إقليمي بالأرض.

كما تسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي وتسبب في 3 انهيارات أرضية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وذكر شهود عيان، أن البعض فروا إلى الجبال في حين توجه آخرون إلى مراكز الإجلاء.

واليوم، تعرضت الجزيرة الإندونيسية لهزة أرضية جديدة، بقوة5 درجات على مقياس ريختر،في منطقتي «ماموجو» و«ماجيني» غربي «سولاويسي»، فيما استمرت فرق الإنقاذ في البحث عن محاصرين تحت الأنقاض بعد زلزال أمس.

وقالت «وكالة الحد من آثار الكوارث»، إنه لم يجر تسجيل أضرار أو سقوط ضحايا من الهزة الارتدادية

من جانبه، رجح رئيس «وكالة الأرصاد الجوية»، دويكوريتا كارناواتي، في وقت سابق من اليوم، وقوع زلزال آخر قد تصل قوته إلى 7 درجات على مقياس ريختر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وحث كارناواتي، السكان على الابتعاد عن الشواطئ تحسبا لخطر حدوث موجات «تسونامي».

وفي الجزائر، قال «المركز الوطني للبحث في علم الفلك»، إن هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم، منطقة «وهران» في شمال غربي البلاددون أن تخلف خسائر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.