الصحفيين: إصلاحات بمشروع العلاج منها إعفاء ذوي الهمم من رسوم الاشتراك

قال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنتي التشريعات والرعاية الصحية والاجتماعية، إن هناك عددا من الإصلاحات التي أدخلت على لائحة مشروع العلاج هذا العام منها إعفاء ذوي الهمم من الزملاء أو من الأبناء من رسوم الاشتراك.

اشتراك الأبناء

وأوضح عبد المجيد في تصريح لـ«الوطن» أنه من ضمن الإصلاحات أيضا أنه يحق للأبناء الاشتراك: البنين حتى سن 25 سنة ما لم يتزوج أو يلتحق بعمل مؤمن عليه فيه، والبنات حتى الزواج أو الالتحاق بعمل مؤمن عليها به أيهما أقرب.

وكانت النقابة قد أعلنت عن عدة إجراءات احترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد منها 4 طرق لسداد رسوم الاشتراك ومشروع العلاج أبرزها خدمة فوري التي لاقت شكاوى عديد من الزملاء.

وتضمنت طرق السداد أيضا خيار الخصم من بدل التدريب والتكنولوجيا وهو ما لم يتم تفعيله حتى الآن، والخيار الثالث كان عبارة عن تخصيص مندوب لكل مؤسسة يذهب للنقابة لدفع رسوم الزملاء، وأخيرا كل الزملاء الراغبين في تقسيط الاشتراك، يقومون بإرسال هذه الرغبة عبر أرقام الواتس التي خصصتها النقابة لهذا الغرض. لكن عددا من الأعضاء عبروا عن غضبهم واشتكوا بسبب إلزامهم بدفع الرسوم عبر خدمة «فوري»، كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، مما دفع النقابة بالسماح للأعضاء لدفع اشتراكاتهم بأنفسهم بدءا من أمس بمقر النقابة سواء فرادى أو من خلال مندوب مع استمرار خدمة الدفع عبر فوري.

انتخابات النقابة

وأثار مجلس نقابة الصحفيين جدلا آخر منذ عدة أيام بعد إعلانه استطلاع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص مدى قانونية تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي للنقابة المزمع إجراؤها 5 مارس المقبل حسبما ينص قانون نقابة الصحفيين.

واعتبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية هذا الإجراء مقدمة لنية مبيتة لتأجيل الانتخابات، بينما رآي آخرون أنه يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها النقابة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية أكثر من 10 آلاف عضو ويشترك في الانعقاد الأول حضور 50% من الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجمعية العمومية لمدة أسبوعين، وتنعقد بحضور ربع عدد من لهم حق التوقيع والتصويت وهم حوالي 2500 عضو.