حبس مالك ملهى ليلي بالهرم 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر

أصدرت محكمة جنوب الجيزة حكما بمعاقبة م.ج صاحب ملهى ليلي بالجيزة و4 من العاملين لديه بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الاتجار في البشر واستغلال الفتيات القاصرات في أعمال منافية للآداب «الدعارة» داخل الملهى.

وتمكنت مباحث الآداب من ضبط 48 متهما بينهم صاحب الملهى و4 من العاملين لديه وفتيات ساقطات وقاصرات، أثناء تواجدهن داخل الكازينو وممارسة أعمال منافية للآداب وتسهيل أعمال الدعارة والترويج لها بشكل واضح داخل كازينو.

التحقيقات: المتهمون قدموا القاصرات لأجانب

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كون تشكيلا عصابيا تخصص في الأعمال المنافية للآداب العامة وإقامة حفلات جنسية داخل الملهى، وتعمده تقديم 5 فتيات قاصرات للسائحين العرب بمقابل مادي، وهو ما أقرته الفتيات القاصرات، كما أن المتهمين الخسمة السابقين هددوا حياة وأخلاق الفتيات الأطفال المجني عليهن للخطر بأن عرضوهن للاستغلال الجنسي لراغبي المتعة الجنسية الحرام.

واعترف المتهم باستغلاله للفتيات القاصرات داخل الملهى الليلي، بأنه يقوم باستقدامهن إلى داخل الملهى الليلي، مقابل مبالغ مالية مستغلا فقرهن والطلب عليهن لصغر سنهن وليقمن بتحريض رواد الملهى الليلي على الفسق للترويج للملهى.

48 متهما

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، قد داهمت كباريه شهيرا بشارع الهرم، وتم ضبط 48 متهما بينهم صاحب الملهى ومعاونيه وفتيات ساقطات وقاصرات، أثناء تواجدهن داخل الكازينو وممارسة أعمال منافية للآداب وتسهيل أعمال الدعارة والترويج لها بشكل واضح داخل الكازينو.

وذكرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب قيام المتهمين باستغلال الأطفال القاصرات بالملهى واستقطابهن لاستدراج راغبي المتعة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تم استئذان النيابة العامة وتم ضبط المتهمين الذين اعترفوا بالاتجار في القاصرات نظرا لكونهن مطلوبات في راغبي المتعة الحرام.