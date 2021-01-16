مشادة بين علاء مبارك وأحد متابعيه على «تويتر» بسبب ممتلكات والده

نشبت مشادة كلامية بين علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، وأحد متابعيه، ويدعى «رمزي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك على خلفية التقرير الذي قام علاء مبارك بنشره، على «تويتر»، أمس، حيث كتب: «بعد حكم محكمة العدل الأوروبية.. قرار جديد من السلطات البريطانية، وتستمر الحقيقة في الظهور ولو بعد حين.. الحمد لله»، مشيرا إلى قرار رفع اسم مبارك وأفراد أسرته من قائمة العقوبات في المملكة المتحدة.

الحق الإلهي

وقال رمزي، تعليقًا على «تغريدة» علاء، «لو مظلومين الحق الإلهي هينصفكم هنا وفوق، ولو فيه أي مليم اتاخد من قوت شعب غلبان بدون وجه حق وتربحتم، نفس محكمة العدل الإلهي مش هاتسيب مليم وهتدفعوا التمن غالي حتي الفلس الأخير، مخيف هو الوقوع في يدي الله يا أستاذ علاء يارب تقفوا قدامه وليكم حق».

ويبدو أن كلمات متابع علاء مبارك، تسببت في غضب نجل الرئيس الراحل، حيث جاء الرد سريعًا، «الحمد والشكر لله لا تقلق أستاذ رمزي وركز مع نفسك واستعد للوقوف امام المولى عز وجل بكل ما نطقه لسانك لأن الحساب ليس فقط على كل مليم وإنما الأمر المخيف هو الحساب على كل كلمة.. (إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم)، صدق الله العظيم».

وحاول مرة أخرى الشاب رمزي، توصيل ما يقصده لنجل الرئيس الراحل، مضيفا: «ليه حضرتك أخدت الجانب السلبي من الكلام يا أستاذ علاء؟ مع إني قلت مرتين أتمنى الحق الالهي ينصفكم ويارب تقفوا قدامه وليكم حق؟ عموما أنا بأكد فقط علي إنصاف وعدل محكمة العدل الإلهي.. وأنا مركز مع نفسي متقلقش عليا أنا مش شخصيه عامه أنا إنسان عادي».

واختتم علاء مبارك، حديثه مع متابعيه، قائلًا، «بالعكس بوضح لحضرتك إن ربنا حيحاسبنا جميعا على كل كلمة ولحضرتك كل الاحترام أستاذ رمزي».