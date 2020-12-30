علاء مبارك ينشر «فيديو كوميدي» عن رأس السنة: بلا كورونا بلا وجع دماغ

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مقطع فيديو كوميدي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيه مسئول لبناني يتحدث عن استعدادات لبنان قبل إحتفالات ليلة رأس السنة، معلقا على الفيديو: «يا سلام هو ده الكلام بلا كورونا بلا وجع دماغ».

ورصد «علاء»، في تغريدته بعض الكلمات من حديث المسئول اللبناني، قائلًا: «التوجه إيجابي و بدعي الاقتراب مع الحفاظ على الاجراءات وان شاء الله فى رأس السنة بيكون الرقص مش على البيست لكن على الطاولات».

يا سلام هو ده الكلام بلا كورونا بلا وجع دماغ , التوجه إيجابي و بدعي الاقتراب مع الحفاظ على الاجراءات وان شاء الله فى رأس السنة بيكون الرقص مش على البيست لكن على الطاولات ???????? ما شاء الله ....كل عام واهل لبنان بخير وان شاء الله لبنان يعود افضل مما كان . صباح الخير pic.twitter.com/6gMIzXgsBf — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) December 30, 2020

وإختتم علاء مبارك تغريدته مهنئا الشعب اللبناني بالسنة الجديدة: «كل عام وأهل لبنان بخير وان شاء الله لبنان يعود افضل مما كان».

ليلة رأس السنة

ويحتفل العالم غدًا بليلة رأس السنة، مودعا عام 2020 الذي شهد العديد من الأحداث والتي جاء من أبرزها جائحة كورونا، الوباء الذي إنتشر في نهايات العام الماضي، نوفمبر 2019 في منطقة وهان بالصين، ومن ثم إنتشر في العالم كله مما تسبب في إسقاط العديد من الضحايا لعدد قارب من 2 مليون وفاة على مستوى العالم، وأكثر من 82 مليون إصابة بالفيروس اللعين.

فيروس كورونا

وإنتشر فيروس كورونا بمصر، في شهر مارس الماضي، حيث وصل مجموع الإصابات على مدار الشهور الماضية لـ 135 ألف اصابة تم شفاء أكثر من 111 ألف، فيما توفى نحو 7500 وفاة، وذلك حسب منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في مصر.

وإتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولا زالت هناك العيد من الإجراءات الإحترازية يتم اتخاذها لمنع انتشار الموجة الثانية من الفيروس اللعين الذي ضرب العالم مجددًا خلال الأشهر القليلة في موجة جديدة اجتاحت دول أوروبا.