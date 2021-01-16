عاجل.. رئيس الحكومة التونسية يعلن عن تعديل يشمل وزارتي الداخلية والعدل

قال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إن الفريق الحكومي عمل بكل إخلاص على خدمة البلاد، قائلا «عازمون على توفير لقاح كورونا للجميع» وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية، عن تعديل وزاري يشمل حقيبتي الداخلية والعدل، قائلا «سأعرض التعديل الوزاري على البرلمان».

وأضاف رئيس الحكومة التونسية، أن التعديل الوزاري هدفه تنفيذ خطط الحكومة بعد عملية تقييم شاملة.