مع تزايد إصابات كورونا.. دول أوروبية تدرس تمديد الإغلاق في 2021

تزامنا مع انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور، التي ظهرت في بريطانيا ديسمبر 2020، وارتفاع إصابات كورونا، تدرس النمسا تمديد الإغلاق العام 3 أسابيع لوقف انتشار الفيروس في البلاد.

ويبحث المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، ونائبه، فيرنر كوجلر، اليوم السبت، مع كبار خبراء الصحة والأطباء، مدى الحاجة إلى تمديد الإغلاق العام في البلاد الذي سينتهي في 24 يناير الجاري.

وقالت مصادر حكومية، إن الخبراء أوصوا الحكومة بتمديد الإغلاق العام لمدة أسبوعين أو ثلاثة مع التشديد على ارتداء الكمامات الطبية عالية الكفاءة في المحال ومراكز التسوق وغيرها من التجمعات، ومن المتوقع إعلان القرار النهائي غدا الأحد.

ومن جانبه، أكد ردولف انشوبير، وزير الصحة النمساوي، أن 17% من اختبارات كورونا الإيجابية في العاصمة «فيينا» ثبت أنها من السلالة البريطانية المتحورة للفيروس.

وأشار أنشوبير في تصريحات له اليوم السبت، إلى أن الفحص الدقيق لاختبارات كورونا الإيجابية في فيينا أثبت أن 14 من أصل 83 عينة احتوت على الطفرة البريطانية للفيروس، لافتا إلى أن الفيروس ينتشر أكثر فأكثر في النمسا.

وأضاف وزير الصحة النمساوي، أن فحص وتتبع سلاسل العدوى أظهر أن الطفرة المقبلة من بريطانيا ومن جنوب أفريقيا هي الأكثر عدوى.

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، اليوم، أن الحكومة لا تعتزم إلغاء نظام ارتداء الكمامات الإجباري حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف شميهال، في تصريحات نقلتها صحيفة (أوكرانيا بالعربية) وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن استلام أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا من المتوقع أن يتم في فبراير أو مارس المقبلين.

وشدد على أن القواعد الصحية الاجتماعية المتمثلة في ارتداء الكمامات وغسل الأيادي بانتظام والالتزام بالتباعد الاجتماعي ستبقى سارية حتى نهاية العام الجاري.

وفي السياق، سجلت رومانيا أكثر من 3 آلاف و200 إصابة جديدة، بجانب تسجيل 66 حالة وفاة إضافية، فيما يتلقى 1089 مريضًا بـ«كوفيد-19» العلاج اللازم في وحدة العناية المركزة.

وشهدت رومانيا إصابة أكثر من 691 ألف شخص و17 ألف و160 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس منذ بداية الجائحة، كما دخلت البلاد المرحلة الثانية من برنامج التطعيم الجماعي، مستهدفة بذلك الأشخاص فوق سن الـ 65 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاعات الرئيسية.

فيما تلقى رئيس الوزراء الروماني، فلورين كيتسو، جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بالمستشفى العسكري المركزي بالعاصمة.

كما تم تطعيم أكثر من 180 ألف شخص بالمرحلة الأولى التي بدأت في الـ27 من شهر ديسمبر الماضي، ما يمثل ثلثي هؤلاء الذين تم استهدافهم خلال تلك المرحلة.