القصة الكاملة لخلاف رامي صبري على أغنية «شكرا» لـ عمرو دياب

بعد أكثر من أسبوع من الخلاف عبر صفحات «السوشيال ميديا» بين الفنان رامي صبري والشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، أعلن المطرب رامي صبري عبر حسابه بـ«فيسبوك» إعتذارعلني لكل من تامر حسين و الملحن عزيز الشافعي قائلا: «تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي وعزيز الشافعي عزيز وغالي كان سوء تفاهم وعدى .. حصل خير».

رامي صبري يعلن وقف التعامل مع عزيز الشافعي

وكانت قد بدأت قصة الخلاف في 6 يناير الجاري حينما أعلن «رامي» عبر «فيسبوك» وقف التعامل مع عزيز الشافعي قائلا: «ولتاني مره الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني وإحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي».

الشاعر تامر حسين يدافع عن عزيز الشافعي

ليتدخل بعد ذلك الشاعر تامر حسين ويدافع عن صديقة الملحن عزيز الشافعي حيث نشر تامر بيان في نفس اليوم عبر حسابه على «فيسبوك» جاء فيه: «أولاً ليه بنجيب وبنقحم دايماً اسم (عمرو دياب) فى جُملة مفيدة؟ ايه الغرض، ثانياً... توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا، بالتفاعل وإقبال الناس عليها والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده، مكنش فى أول يوم مثلاً؟ ده لو فعلاً الكلام على حق، ثالثاً... اللى اتعلمته ومن أدبيات المهنة، ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات».

وأضاف: «يعنى ايه ؟ يعنى نبارك لبعض نهنى بعض مش نتهم الناس فى عز نجاحهم بالباطل لما أى مُطرب فى الدنيا بتعجبه اغنية المؤلف والملحن بيعملوا (تنازل عن حقوق الاستغلال) للمطرب، وطالما ماحصلتش الخطوة دى من زمان تبقى الأغنية ملك الشاعر والملحن لحين إختيار الأفضل وارد جداً تسمع مطرب زميل أغنية من سنة سنتين ولضعف الرؤية الفنية ما يتخيلش نجاحها ده اللى بيفرق مطرب عن مُطرب فى سُرعة اتخاذ القرار أنا شايف ان فيه تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبياً ومعنوياً دى شهادة حق ومش شايف تماماً اى داعى يسمح بالكلام والصراعات دى، وللمرة المليون الناس المُحترمة ما تعلنش مشاكلها فى العلن».

وإختتم: «عيب فيه خصوصيات ما يصحش ندخل الجمهور فيها ونتهم ناس محترمة بالباطل أكيد مش هنزل فويس نوت نستشهِد بيها، واحنا (أصحاب الحق )وربنا يهدى، وأخيراً ياما ناس سمعت اغانى من سنة وسنتين ومكنتش ليهم».

ورد أيضًا الملحن عزيز الشافعي عبر «فيسبوك» علي إتهامات رامي صبري له قائلا: «مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز».

وأضاف «عزيز»: «رغم إن كلامه كله (مالوش أي أساس من الصحة)، أحب دايما اشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه، و بشكره على إستجابته لطلبي و قراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا.. و بعتذر للسادة الصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز أدي الموضوع اكبر من حجمه».

وإختتم كلامه: «وبكتفي بالبوست ده و بالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية (شكرا)، ـما بخصوص (زي مانتي) فممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد و تسألوه».

رامي صبري يطرح أغنية «شكرا» بصوته

ورغم الخلافات عبر صفحات السوشيال ميديا إلا أن رامي صبري تحدي الجميع وقام بغناء أغنية «شكرا» رغم إنها ضمن أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد.

ليوصل الامر الي تدخل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين والذي طلب من جميع الاطراف التوقف عن الحديث عبر السوشيال ميديا لحين التحقيق في الامر

ليتفاجئ الجميع بأعتذار رامي صبري عبر السوشيال ميديا لتامر حسين و الملحن عزيز الشافعي مؤكدا ان الامر مجرد سوء تفاهم