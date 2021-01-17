خطوات التحقق من وجود سجل تجاري 2021

كثيرون ممن لا يمتلكون وظائف حكومية يطمحون إلى توسعة مشاريعهم عن طريق الحصول على قروض ولكن يجب أن يكون لديهم سجل تجاري من أجل الوصول إلى ما يريدون.

وفي إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تقديم الخدمات للتجار والمستثمرين تم إطلاق خدمة الاستعلام عن السجل التجاري في مصر بالاسم وذلك للمساعدة في افتتاح المشروعات وتأسيس العمل المناسب.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن» كيفية التحقق من وجود سجل تجاري في مصر بالاسم.

التحقق من وجود سجل تجاري

في البداية عليك الدخول على mti.gov.eg وقم بتسجيل الدخول على الموقع.

ثم اكتب اسم المستخدم وكلمة السر.

اكتب الاسم الذي تريد الاستعلام عن السجل التجاري الخاص به ويجب أن يكون مكتوبا بشكل صحيح كما كان مسجل بوزارة التجارة والصناعة.

يجب كتابة الاسم في المكان المخصص له في الموقع.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة يمكنك الضغط على كلمة بحث حيث يساعدك ذلك على استكشاف النتائج الخاصة بالسجل التجاري.

طريقة الاستعلام عن وجود سجل تجاري

يحتاج بعض الأشخاص إلى البحث الإلكتروني للتأكد من وجود سجل تجاري من عدمه، لذا عليهم إتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع وزارة التجارة.

يتم الضغط على الدليل الخاص بالخدمات التي تقدمها الوزارة وذلك للاستفسار عنها.

اختر من بين «تجديد سجل، الاستعلام عن السجل، إصدار سجل تجاري، الاستفسار عن حالة السجل».

بعد اختيار الخدمة يتم الضغط على خيار الاستعلام عن الأسماء.

يتعين عليك بعد ذلك إدخال اسمك أو الاسم الذي تبحث عن سجل تجاري له في خانة البحث وسوف يتضح لك كافة المعلومات بمجرد الضغط على بحث.

وفي حال عدم معرفة التاجر بالاسم وبعض التفاصيل يتم الإستعلام عن الاسم التجاري من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على وزارة التجارة والصناعة من كتابة اسم المستخدم وكلمة السر. بعد الدخول على الموقع يتم الضغط على رابط الإستعلام عن الاسم التجاري ثم كتابة الاسم الذي ترغب في البحث عن مدى صحته ثم الضغط على بحث.