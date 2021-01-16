الرئاسة: السيسي يلتقي سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية غدا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يلتقي غدا الأحد، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي ميني.

وأضاف لـ«الوطن» أن سكرتير عام الاتفاقية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، حضر للاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي في تفعيل التجارة الحرة وتسهيلها للحركة التجارية فيما بين مختلف الدول الأفريقية، وللاستفادة من التجربة المصرية في مختلف الإنجازات والمشروعات القومية.

ومن المقرر أن يعقد «وامكيلي ميني» سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية، خلال الزيارة، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المهمة المتعلقة بإنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي بدأ العمل بموجبها اعتبارا من بداية العام الجاري 2021.

وتُعد القاهرة أولى العواصم الأفريقية التي يزورها «واميكي» تزامنا مع بدء التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية التي كان لمصر دورها الفاعل في إنفاذها أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، كما كانت في طليعة الدول التي صدقت عليها إيمانا منها بأهميتها في تحقيق التكامل الأفريقي المنشود.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منطقة التجارة الحرة القارية، حيث تعد اختبارًا حقيقيًا يهدف في المقام الأول لتحقيق آمال القارة في تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية لشعوبها، وتسعى القارة إلى تعزيز المواقف التفاوضية للقادة في المحافل الاقتصادية والسياسية الدولية.

وأكد السيسي في كلمته خلال إطلاق المبادرة إلى وجود مسؤولية حقيقية على عاتق المجتمع الأفريقي في الارتقاء بشبكات البنية التحتية، لتحقيق النجاح لاتفاقية التجارة والتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال، فضلا عن توفير الضمانات اللازمة لدعم الصناعات المحلية والاستراتيجية الأفريقية، لخلق الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة التي تستحقها القارة الأفريقية.