تكريم السيسي بالاتحاد الأفريقي تقديرا لدوره في التجارة الحرة القارية

نظمت مفوضية «الاتحاد الأفريقي»، بالتنسيق مع عدد كبير من منظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص الأفريقي، حفل تكريم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من رؤساء الدول الأفريقية، تقديرا لجهود الرئيس في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مطلع يناير الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم، أن أسامة عبدالخالق، سفير مصر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، تسلم جائزة القطاع الخاص الأفريقي نيابةً عن الرئيس السيسي، خلال الفعالية التي أقيمت بهذه المناسبة بمقر الاتحاد الافريقى.

وأكد عبدالخالق، على الاهتمام الذى أولاه السيسي والمتابعة الحثيثة لاجراءات إطلاق المنطقة خلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، في ظل الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في تلك الدول ويطور من المنظومة الاقتصادية لدول القارة.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن فترة رئاسة مصر للاتحاد شهدت الإعلان عن تدشين المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية في يوليو 2019، حيث استمرت المفاوضات الخاصة بالمنطقة على مدار العام ونصف العام الماضيين، وصولاً إلى إطلاق المنطقة بشكل رسمي في مطلع يناير الجاري.

وتم خلال حفل التكريم، الذى نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقي في مقرها بالعاصمة الإثيوبية بالتنسيق مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وعلى رأسها مجلس الأعمال الأفريقي وغرفة تجارة عموم أفريقيا واتحاد غرف تجارة غرب أفريقيا وغرفة تجارة شرق أفريقيا، تقديم الجوائز للشخصيات البارزة التي لعبت دوراً محورياً في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.