«لو محتاج».. طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من جمعية خيرية

يعاني البعض في الآونة الأخيرة من انقطاع العمل، سواء لتفشي فيروس كورونا المسجد أو أسباب أخرى، وهو ما يجعل الأحل الأمثل في اللجوء إلى الجمعيات الخيرية، لما يتم تقديمه من مساعدات عينية ومادية.

وتقدم الجمعيات الخيرية الغير ربحية الكثير من الأنشطة، كما تتألف من مجموعة من الأفراد، لذا يبحث البعض ممن لا يقدر على طلب المعونة من غيره أو من أشخاص حوله إلى هذه الجمعيات من أجل المساعدة، ويلجؤون إلى كتابة خطاب موجه للجهة المطلوب منها مد يد العون وشرح الحالة.

وفيما يلي تقدم «الوطن» نموذج طلب مساعدة مالية من جمعية خيرية.

نموذج طلب مساعدة مالية من جمعية خيرية

هناك بعض القواعد التي يجب معرفتها والإطلاع على كافة البيانات التي لابد من تسجيلها بالخطاب، وهي كما يلي:

الاسم الأول واسم الأب ثم اسم العائلة، ورقم البطاقة الشخصية، ثم كتابة الجنس، والسن، وأيضًا رقم الهاتف المحمول، بالإضافة إلى رقم الهاتف الأرضي، والمحافظة، والمدينة، وتفاصيل العنوان، والدخل الشهري، ونوع الدعم المطلوب.

وبعد الانتهاء من ملء كافة البيانات السابقة يتم كتابة الخطاب على النحو التالي:

السادة أعضاء جمعية/……… أتوجه إليكم بهذا الخطاب لحاجتي الماسة للمساعدة من أجل توفير حياة آدمية لي ولأسرتي ولما أعانيه من فقر.

ومن ثم يتم شرح الحالة التي يتم طلب المساعدة من أجلها.

وأتمنى وأطلب منكم أن تقفوا إلى جواري وتمدوا إلى يد العون والمساعدة وجزاكم الله عني خير الجزاء.

مقدمة لسيادتكم من / وتذكر الاسم

أهمية الجمعيات الخيرية

للجمعيات الخيرية أهمية كبرى في المجتمع، لما تلعبه من دور هام في إصلاح المجتمعات وتقديم المساعدات والرعاية للمحتاجين، كما أن هناك فئة كبيرة من الناس تتعاون مع هذه الجمعيات وتتقدم بالتبرعات لصالح الجمعيات الخيرية، لإيمانهم القوي بأهدافها.