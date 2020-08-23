الخرباوي: أوروبا تستغل الجمعيات الخيرية القطرية لاستهداف المنطقة

قال الدكتور ثروت الخرباوي الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت تصدير أكثر من خطاب لإخفاء نواياها السيئة، مشيرًا إلى انها تنقل الكثير من الأموال عبر الجمعيات الخيرية الموجودة في أوروبا وأمريكا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "الإخوان يستغلون الخطاب الديني للحصول على أموال التبرعات بدعوى خدمة المسلمين، لكنها توجهها إلى تمويل عمليات إرهابية، وفي يوم من الأيام سيستيقظ الغرب على تنظيم إخواني لا يستطيعون السيطرة عليه".

وأوضح أن أوروبا تستغل هذا الأمر في المخطط التي يستهدف المنطقة، لافتًا إلى أن إنجلترا وأمريكا كانا العنصرين الفاعلين في هذا الأمر لدعم الإرهاب في المنطقة.