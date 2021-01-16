والد الإعلامية مها الصغير يتسبب في تغيبها عن تقديم برنامجها

غابت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا عن تقديم حلقة اليوم من برنامجها "It's Showtime" المذاع على شاشة قناة "CBC"، بسبب مرض والدها خبير التجميل محمد الصغير بفيروس كورونا وتواجده في العناية المركزة منذ فترة وطلبت مها الصغير الدعاء لوالدها ونشرت مها فيديو عبر حسابها الخاص بـ«إنستجرام» وهي تتحدث عن والدها، وقدمت الحلقة بمفردها دينا حويدق.

وتضمنت الحلقة العديد من الفقرات الفنية المختلفة، منها حوار مع الموزع الموسيقي عادل حقي والذي تحدث عن عمله مع عمرو دياب في ألبومه الأخير «يا أنا يا لاء»، وتحدث أيضا عن كواليس أغنية «محسود» والتي قام بتوزيعها بأكثر من لون.

كما تضمنت الحلقة لقاء مع الفنانة هنا الزاهد تحدثت من خلاله عن مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر» المقرر عرضه خلال الفترة القادمة كما كشفت عن قيامها ببطولة فيلم جديد باسم «ساشا» والمأخوذ من فيلم «باربي».

كما عرضت الحلقة تقرير مع الفنان حلمي عبد الباقي وتحدث عن أعماله الجديدة وكواليس عودته للغناء مرة أخرى.

يذكر أن مها الصغير تقدم يوم الإثنين القادم حلقة مسجلة مع الفنان هاني رمزي والتي تحدث خلالها عن ذكرياته مع أفلام «صعيدي في الجامعة الأمريكية، محامي خلع» وباقي الأعمال الفنية التي قدمها.

كما تحدث أيضًا عن ذكرياته مع جيله والمواقف الكوميدية ومنها مواقفه مع «السقا، هنيدي، حسن حسن» في المسرح وغيرها، كما يتحدث عن حقيقة تقديمه الجزء الثاني من فيلم «غبي منه فيه»، ويكشف عن أعماله الجديدة.

وكانت مها الصغير قدمت مؤخرا حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 والذي أقيم في شهر ديسمبر الماضي وكرم عدد من الفنانين والصناع منهم الكاتب الراحل وحيد حامد والذي أثرت كلمته على الجميع عندما قال جملته الشهيرة «أنا حبيت أيامي»، كما كرم خلال الحفل أيضا منى زكي.