مها الصغير: سعيدة بتجربة "شو تايم".. والسقا يعلق: "مثقفة سينمائيا جدا"

قال الفنان أحمد السقا، إن أي مهرجان دولي عبارة عن تجمع لتبادل الثقافات السينمائية المختلفة، وهو ما يساهم بشكل إيجابي في رواج صناعة السينما، معربًا عن سعادته بإقامة المهرجان هذا العام على غرار ما حدث في فينيسيا.

وحول تكريم الفنان خالد الصاوي ومصمم الأفلام أنسي أبو سيف، قال السقا خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "دي تكريمات في محلها تماما، واشتغلت مع الأسماء دي، وسعيد جدًا بتكريمهم لأنهم أساتذتي وزملائي".

وتطرقت زوجته مها الصغير، إلى تجربتها كمقدمة برامج ببرنامج "شو تايم"، وقالت: "سعيدة جدًا بها، وبحب السينما وتخرجت من كلية الإعلام"، ليرد عليها زوجها مجاملًا إياها، وقال: "مثقفة سينمائيًا جدًا".

بدورها، قالت الفنانة أروى جودة إنها تحب مهرجان الجونة للغاية، مشيرةً إلى أنه يتطور كل عام، فمثلًا جرى تغيير الديكور الخاص به هذا العام، والتزمت إدارته بالإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.

وأضافت جودة خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "أرسلوا لنا الكمامات ومبسوطة إنهم خاضوا التحدي وأصروا على تنظيم المهرجان، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ولازم نتأقلم مع الظروف".

وعرضت قناة "أون" فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داوود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".