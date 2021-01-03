إصابة والد مها الصغير «زوجة أحمد السقا» بفيروس كورونا

أصيُب خبير التجميل العالمي محمد الصغير والد مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الثانية المنتشرة حالياً.

وعلم «الوطن» أن محمد الصغير قد أصيب بكورونا منذ عدة أيام وتم نقله إلى المستشفى، وبعد حدوث مضاعفات للحالة تم نقله إلى وحدة العناية المركزة، حيث أنه يعاني من صعوبة في التنفس .

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمحمد الصغير على السوشيال ميديا، متمنين له الشفاء العاجل في أقرب وقت، حيث أنه أصُيب بالفيروس وحالته غير مستقرة في الوقت الحالي، ويباشر فريق طبي متخصص متابعة الحالة بدقة، وتحت إشراف طبي متكامل .

كما أن حفيده ياسين السقا تعرض لأزمة نفسية بسبب مرض جده، حيث تربطهما علاقة حب وصداقة، ويتأثر كثيراً لغيابه عنه ومن جانبه عبر ياسين السقا، ابن الفنان أحمد السقا عن اشتياقه للقاء جده مصفف الشعر الشهير محمد الصغير منذ انتشار الموجة الأولي من كورونا بسبب حالة العزل المنزلى التى تعيشها البلاد بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن المقرر أن يجري الفنان أحمد السقا مسحة للاطمئنان على صحته، وصحة زوجته مها الصغير، بعد التأكد من إيجابية مسحة محمد الصغير .

يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير هو والد الاعلامية مها الصغير زوجة النجم الكبير أحمد السقا، ويعد واحدًا من أشهر مصففي الشعر في مصر والوطن العربي وتعاون خلال مشواره الممتد لاكثر من 40 عامًا مع أغلب نجمات الفن والاعلام.

وكان محمد الصغير قد شهد افتتاح واحد من فروع مراكزه التجميلية في التجمع الخامس منذ شهر تقريبًا، وحضر الحفل نخبة من نجوم الفن والاعلام والشخصيات العامة التي تربطه بها علاقات وثيقة جدًأ.