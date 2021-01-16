عودة أغنية محمد منير «فينك يا حبيبي» على «يوتيوب» بعد التصالح (مستند)

عادت من جديد أغنية «فينك يا حبيبي» للفنان محمد منير بعد أن وافقت شركة «صوت الدلتا» الشركة الاصلية المنتجة للأغنية على عودتها من جديد بعد تقديم «منير» المستندات الكاملة التى تثبت قيامه بشراء حق الانتفاع من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين.

وقدم «منير» مستندا على أن شركة قنوات أخذت موافقة وتصاريح من جمعية المؤلفين والملحنين باستغلال الكلمات واللحن مرة أخرى، ولم يتم التصريح بإستغلال التسجيل الأصلي وبالتالي ليس هناك أي مشكلة قانونية على الإطلاق.

وعلى أثره قامت شركة «صوت الدلتا» بمنح تصريح لشركة «قنوات» بعودة الأغنية ونشرها فقط للفنان محمد منير وله حق إستغلالها بكافة وجوه الإستغلال على أن تكون عائدات الأغنية عبر موقع «يوتيوب» مناصفة بين شركة «قنوات» وشركة «صوت الدلتا» 50%.

وكانت شركة صوت الدلتا قد قامت أمس بحذف أغنية «منير» من موقع «يوتيوب» نظرًا لكونها لم تحصل على تصريح لـ«منير» لغناء الأغنية.

وتعتبر الأغنية الجديدة، من الأغاني التي يُعيد «الكينج» تقديمها وإحياءها من جديد، ضمن مشروع بدأه منذ سنوات طويلة، فالأغنية واحدة من أشهر أغاني «أبو جريشة»، وكان لقبه «ملك موسيقى البلوز المصري».

« فينك يا حبيبي» كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين

وصدرت هذه الأغنية في ألبومه «كفاية بعاد» من كلمات وألحان الشاعر النوبي، عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس.

والأغنية موسيقاها مختلطة بين عربية ونوبية، وانتقلت من الجنوب إلى الشمال

وتقول كلمات الأغنية: «فينك يا حبيبي يا دنيتنا، قاسية الأيام فين ودتنا، والطير رايح لبلادك شايل رسايل دمعتنا، فينك يا حبيبي يا مسافر، مع قمر الليل بيك بنساهر، حبك في قلوبنا مالوش آخر، مع أحلى غرامنا وعشرتنا، يا طير يا مروح في المغرب، روح لحبيبي تعال قرب، سنين وقلوبنا بتتعذب، احكيله أوصف له حالتنا».