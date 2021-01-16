بعد حذف أغنية «فينك يا حبيبي».. أزمة جديدة تواجه محمد منير 

أزمة جديدة، قد تواجه الفنان محمد منير، بعد حذف أغنيته «فينك يا حبيبي»، إحدى أغنيات ألبومه الجديد «باب الجمال»، مساء أمس الجمعة، بعد أقل من 3 أيام من طرحها رسميًا، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ويعود سبب حذف الأغنية، لمخالفة قوانين النشر الخاصة بموقع «يوتيوب»، كونها ملك المطرب النوبي الراحل بحر أبو جريشة، إذ أعاد «الكينج» تقديمها وإحيائها من جديد، ضمن مشروع بدأه منذ سنوات طويلة.

تلك الأزمة، ربما تتكرر الأيام القليلة المقبلة، فور طرح محمد منير، أغنيته الجديدة «مسألة السن»، من ألبوم «باب الحياة»، حال عدم حصوله على تصريح رسمي بطرحها عبر موقع «يوتيوب»، إذ سبق وقدمتها فرقة «المصريين» عام 1979، وهي من كلمات صلاح فايز، وألحان وتوزيع هاني شنودة، فيما سيطرحها «الكينج» بتوزيع جديد مع الموسيقار الألماني رومان بونكا.

تنازل ودي

وأبدى هاني شنودة، لـ«الوطن»، ترحيبه الشديد باختيار محمد منير، تلك الأغنية وإعادة تقديمها في شكل جديد بعد كل هذه السنوات، إذ أنه يدرك قيمة الأغنية ويعي جيدًا التراث الذي قدمته فرقة المصريين.

وقال هاني شنودة: «محمد منير ابني، وأنا بشكره على اختيار تلك الأغنية ومتأكد أنه سيُحييها من جديد»، متابعًا بقوله: «محمد منير ياخد اللي هو عاوزه»، لافتاً إلى أن محمد منير أعاد الروح إلى أغنية «أنا بعشق البحر» بعدما قدمته قبله الفنانة نجاة.

باب الجمال

يذكر أن ألبوم «باب الجمال» يتضمن 5 أغاني، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.