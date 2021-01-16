معلومات عن «أبو جريشة» الذي حذف «يوتيوب» أغنية محمد منير الجديدة بسببه

«فينك يا حبيبي»، أغنية للفنان ذي الأصول النوبية، بحر أبوجريشة، أعاد الفنان محمد منير تقديمها في صورة جديدة قبل أيام، ضمن ألبومه الجديد «باب الحديد»، الذي يطرح فيه أغنياته عبر «يوتيوب»، لتقرر إدارة الموقع حذف الأغنية نفسها قبل قليل.

المشكلات الخاصة في تصاريح الأغنية، كانت سببا في حذف إدارة «يوتيوب» لها، حيث علل الموقع بأن الأغنية لها «مالك أصلي» وهو المطرب النوبي الراحل بحر أبو جريشة.

من هو أبو جريشة؟

«بحر أبو جريشة»، اسمه الكامل بحر محمود عبده، ولد في 21 يونيو عام 1935، وتعود أصوله إلى قرية «جرشة» بالنوبة، وسافر مع أسرته من النوبة إلى بورسعيد ومنها إلى القاهرة ثم الإسكندرية، والتي عملها فيها «صول» في البحرية.

وكان «بحر أبو جريشة»، يسافر في رحلات بحرية للعمل ثم يعود إلى الإسكندرية، وخلال إجازته من البحرية كان يقوم بإحياء بعض الحفلات، حيث ظهر حبه للموسيقي والفن منذ صغره.

وعُرف عن الفنان النوبي براعته في تقديم لون مختلف من الموسيقي حينها، كان يعرف باسم «البلوز blues»، وهو نوع من أنواع الموسيقى الأمريكية، وعرفت أولا عن طريق رجال الدين من ذوي البشرة السمراء، وتعتمد على العزف بآلات معينة، منها «الساكس» وتقوم على سرد المعاناة والحزن بطريقة ارتجالية، وهو ما برع فيه «أبو جريشة».

أغنيات عديدة غناها، وكانت تدور حول الترحال والغربة والحزن، ليقرر في أواخر السبعينيات خوض رحلته الفنية وحيدًا دون ممول، فتكفل بنفقات أجور العازفين والملحنين واستأجر استوديو للتسجيل، وكان ذلك القرار الجرئ منه سببا في تعرضه لضائقة مالية.

«صوت الدلتا» تولت إنتاج أولى ألبومات «أبوجريشة»

وابتسم الحظ للمطرب، لينجح في التعرف على المنتج نصيف قزمان، صاحب شركة «صوت الدلتا» للإنتاج الفني، ويبدءا المشوار سويًا، حيث سجل أول ألبوم له في مارس عام 1980، وحقق نجاحا كبيرا وبِيعَت كل نسخ ذلك الألبوم، وذاع صيته في جميع محافظات مصر، ليصبح وقتها بحر هو مطرب «الكاسيت» الوحيد الذي ينافس الفنان أحمد عدوية في مبيعاته.

10 ألبومات، هي مجموع ما أنتجه أبو جريشة، طوال مسيرته، حققت جميعها نجاحا كبيرا، قبل أن يتوفى في 30 مارس 1995.