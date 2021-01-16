عمرو أديب لمتخذ قرار غلق «الحديد والصلب»: انت راجل شجاع.. لا تتراجع

وصف الإعلامي عمرو أديب، من اتخذ قرار بغلق مصنع الحديد والصلب في مصر بـ «الرجل الشجاع»، مستنكرًا من الغاضبين على إغلاق هذا المصنع: «المصنع ده بقالنا سنين وسنين بنحاول نعمل فيه أي حاجة، بس مفيش أي فائدة، من 5 سنوات عملنا مناقصة أن حد ييجي يشتريه أو حد ييجي يديره مفيش، بقت الديون عليه 8 مليار جنيه، وخسائره 8 مليار أخرين».

مصنع الحديد والصلب في مصر ليس له أي مؤهلات من أجل الاستمرار

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، على شاشة «mbc مصر»، أن مصنع الحديد والصلب في مصر ليس له أي مؤهلات من أجل الاستمرار: « ليه الدولة تخلي حاجة عندها زي كده ليه، أنا مع العمال أنهم ياخدوا حقهم وزيادة، بس ده مشروع نزيف للبلد، دي البلد بترمي فلوس على الأرض، يعني هو إنتاج الحديد والصلب بمصر قايم على المصنع ده؟».

صناعة الحديد والصلب في مصر قوية جدًا بدون المصنع

وأشار الإعلامي، إلى أن هناك صناعة حديد في مصر قوية جدًا، «ليه كان هناك إصرار من الدولة على الاحتفاظ بمشروع خسران، والناس اللي تقوم ده قديم جدًا وتراث واتعمل سنة 1958، طب ما فيه سلسلة متاجر في بريطانيا عمرها 400 سنة قفلت، الأساس في المشروع الربح والخسارة، مخليين المشروع ده ليه، لا هو كويس ولا جيد ولا مربح ولا ليه مستقبل».

قرار غلق المصنع كان يحتاج يد شديدة تمضي على الورقة

وتابع: «غلق المصنع ده هيفك على المناجم اللي هو قافل عليها، هيفك على شركة الكوك، هيفتح على حاجات كتير، أرجوكم نفكر بالحاجات بالعقل، بقول للي أخذ القرار متخفش ولا تتراجع، كان القرار محتاج ايد شديدة تمضي الورقة، مش لازم خالص يبقى عندي شركة حديد وصلب وهو خسران، كرامة مصر مش في مصنع حديد وصلب خسران، كرامة مصر في القطاع الخاص والشركات الكبرى الناجحة، هو ده الكلام».